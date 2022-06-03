03 Haz 2022 - 10:54- Eğitim G: 03 Haz 2022 - 10:55

Gebze’de asfalt serim çalışmaları sürüyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ilçenin mahallelerinde sıcak asfalt serimi çalışmaları başlattı.
Gebze’de asfalt serim çalışmaları sürüyor mask
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Yaya ve araçların trafikte konforlu şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla Gebze’nin mahallelerinde sıcak yama ve bakım onarım çalışmaları başlatan Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Gaziler Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürüyor. Gaziler Mahallesi 1726 sokak ve bağlantılarında sıcak asfalt serim çalışmasını tamamlayan fen işleri ekipleri, belirlenen program dahilinde ilçenin diğer bölgelerinde asfaltlama ve bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyor.

03 Haz 2022 - 10:54 İHA Kocaeli- Eğitim

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