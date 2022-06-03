Diyanet İşleri Başkanı Vali Yavuz’u ziyaret etti: Uzun zamandır gelmek istiyordum

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, açılış ve programlara katılmak üzere bugün ilimize geldi. İki gün ilimizde olacak Erbaş, ilk olarak Kocaeli Valiliği’ne giderek Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti. Ziyarete Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, İl Müftüsü Sinan Cihan da katılım sağladı.

“UZUN ZAMANDIR GELMEK İSTİYORDUM”

Erbaş, yaptığı konuşmada Vali Seddar Yavuz’u uzun zamandır ziyaret etmek istediğini belirterek “Valimizin ziyaretine uzun zamandır gelmek istiyordum bugüne kısmet oldu. Daha önce görev yaptığı Ordu ilimizde de güzel işler gerçekleştirdi bu sebepten kaynaklı kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Vali Seddar Yavuz ise, “Diyanet İşleri Başkanımız bugün bir dizi programı gerçekleştirmek için ilimizde bulunuyor bizler kendisine bu vesileyle hoş geldiniz diyoruz. Hepinizin bildiği gibi dini doğru yaşamak çok önemli bu durumda özellikle islam dinini öğrenmek yaşamak önemli bir durum. Sayın başkanımıza bizlere karşı verdiği değer ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz tekrardan hoş geldiniz diyoruz” şeklinde konuştu.

“KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Erbaş, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “Ülkemizin en güzel beldelerinden, illerinden farklı alanlarda hep öncü olan Kocaeli’de bulunmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Bugün Kocaeli’de önemli programlarımız olacak öncelikle uluslararası medeniyetimizde kurban sempozyumu yapıyor o sempozyumdan bir konuşmamız olacak. Hafızlık merasimi var onu gerçekleştireceğiz din görevlilerimizle buluşmamız olacak . Özellikle kurban ve hac öncesi ve kuran kursu öncesi buluşmalar gerçekleştireceğiz. Kıran kursları ile ilgili konularımız var. Daha nitelikli ve kaliteli olması için neler yapmalıyız nasıl çalışmalar yapabiliriz bunun için din görevlilerimizle istişare yapacağız. İl buluşmamızda STK’larla buluşacağız bizden ne bekliyorlar daha nitelikli nasıl hizmet bekliyorlar birlikte müzakere edeceğiz. Sayın valimize bulunduğu her ilde müftülüğümüzle birlikte ne kadar güzel işler yaptığına yakından şahit olduğum için kendisine teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum sesimiz oluyorsunuz.”