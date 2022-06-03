İzmit Hacıhızır Mahallesi sakinlerinden, geçmiş dönem Seka Kağıtspor güreşçilerinden Pehlivan Halil Karaoğlu 85 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Karaoğlu’nun cenazesi öğle namazını takiben Hacıhızır Mahallesi Bağlar Yolu Camii’nden kaldırıldı. Cenaze namazı öncesi merhumun ailesine taziye ziyaretinde bulunan Başkan Hürriyet, Halil Karaoğlu’nun ailesine sabır ve başsağlığı diledi.
03 Haz 2022 - 11:34- Gündem Güncelleme: 03 Haz 2022 - 11:35
Hürriyet’ten Karaoğlu ailesine taziye ziyareti
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, hayatını kaybeden eski güreşçi Halil Karaoğlu’nun ailesine sabır ve başsağlığı diledi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.