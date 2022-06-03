Cem Şakoğlu: Çakma mimar dediği Erdoğan'la yan yana

Şakoğlu şunları söyledi; "Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Vedat Çalık dedikodularla, biraz da kendini aşan öngörüleriyle yaptığı açıklamalarına devam ediyor. Öncelikle gazetelere açıklama gönderen Sayın Çalık’ı biraz daha izanlı olmaya davet ediyoruz. İzmit Belediyesi olarak tüm işlemlerimizi her zaman kanun ve nizama uygun bir şekilde sürdürmekteyiz. Kendisinin ithamda bulunduğu konu Kabaoğlu Mahallemizde Sosyal Tesisleriyle ilgilidir.



İSİMLERİ AÇIKLAYACAK CESARETİ GÖSTEREMEDİYSE BİZ AÇIKLAYALIM

Basın açıklamasından gördüğümüz kadarıyla Sayın Çalık sosyal tesislerimizin projesini yürütenlerin isimlerine açıklamasında yer verme cesaretini gösterememiştir. Oysa bizim bir gizlimiz saklımız yok. Yalan açıklama yaparak halkın aklını çelmeye çalışan ve bizlere hırsız yaftası yapıştırabilmek için sadece kulağına üflenenleri konuşan Sayın Çalık’ın cesaret edip de açıklayamadığı isimleri biz açıklamak istiyoruz.



İSTANBULLU DEDİ, İKAMETİ BİLE KANDIRA’DA ÇIKTI

İzmit Belediyesi olarak Kabaoğlu’nda hayata geçirmeyi planladığımız ve çakma mimar diyerek yaftalamaya çalışılan isimler Levent Gültekin ve Emir Drahşan’dır. Biz İzmit Belediyesi olarak iki mimarla da çalışıyoruz. Başkan Çalık hiç merak etmesin alanlarında uzman olan bu iki mimarın Türkiye’de ve Kocaeli’nde çalışmalarıyla ilgili bir sorunları da bulunmamaktadır. Hem mimar diplomaları hem de yeterlilikleri ve denklikleri vardır.

Mimar Levent Gültekin Kocaeli Üniversitesi mezunu ve Kocaeli’nde birçok iş yapmış mimardır. Türkiye ve dünyanın da tanıdığı mimar Emir Drahşan da Kandıra’da ikamet etmektedir. Şirketi de Kandıra’dadır. Bunun yanı sıra Vedat Çalık’ın çakma dediği mimarın kariyerindeki başarıları da hiç azımsamamak gerekiyor;



İŞTE ÇALIK’IN ÇAKMA DEDİĞİ ÖDÜLLÜ MİMAR DRAHŞAN’IN KARİYERİ

40 Under 40 Ödülü’nü alarak 2019’da Avrupa’nın en başarılı genç mimarlar listesine girmiş, Arkitera Genç Mimar Ödülü almış, projeleriyle Türkiye Mimarlık Yıllığında yer almış, Fransa’nın dünyaca ünlü Louvre Müzesi Plastik Sanatlar Atölyesi’ne devam etmiş ve Türkiye’nin dört bir yanında da projeleri bulunmaktadır. Avrupa’nın en iyi mimarlık okullarından biri olan ESA’dan derece ile mezun olmuş bir mimardan bahsediyoruz burada.



KARTEPE ZİRVESİNDE ERDOĞAN’LA YANYANA

Yine Vedat Çalık’ın çakma dediği Emir Drahşan; Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da katıldığı Kartepe Zirvesi’nde yerini almıştır. Bununla da bitmedi tabi! Vedat Çalık’ın “Çakma mimar” dediği Emir Drahşan; Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz ile Kandıra Kırsal Kalkınma Platformuna destek veren önemli isimlerden bir tanesidir. Bitti mi bitmedi. Çakma mimar dediği Emir Drahşan, bu sefer de Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’a da ilçede tarımsal turizmi geliştirmek için kendisine saha gezisinde eşlik etti.

Ne “çakma mimar”mış ama. Çalık hem Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin etkinliğinde Emine Erdoğan’la hem de Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’la proje saha gezisinde görev alan Drahşan’a ‘Çakma Mimar’ diyor. Maşallah gerçekten.



LANSMANDA EN ÖNDEN YERİ HAZIR

Bizler, Sayın Vedat Çalık’ın hadsiz açıklamalar yapmasını siyasi bir kaza olarak görmek istiyor ve kendisinin de umarım Sefa Sirmen’in onda biri kadar Kocaeli halkına yararlı olmasını diliyoruz. En kısa zamanda gerçekleştirmeyi planladığımız Sosyal Tesisleri’nin lansman törenine de Zafer Partisi İl Başkanı Sayın Vedat Çalık’a en önden yer ayırtacağımızı da buradan ifade ederek, kendisine siyasi hayatında daha isabetli açıklamalı günler diliyoruz