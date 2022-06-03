03 Haz 2022 - 11:37- Spor G: 03 Haz 2022 - 11:38

Hokey’de Körfezim Türkiye 3.’sü oldu

Türkiye Hokey Federasyonu’nun 28-29-30 Mayıs 2022 tarihlerinde Osmaniye’de düzenlediği 1. Ve 2. Lig 16 Yaş 5S Türkiye Şampiyonası’nda, Körfezim Eğitim Kurumları öğrencilerinden oluşan hokey takımı 2. Lig Türkiye 3.’sü oldu.

Hokey’de Körfezim Türkiye 3.’sü oldu mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Alanya’da düzenlenen 16 yaş Avrupa Şampiyonası Türkiye Hokey Milli Takımı seçmelerinin de gerçekleştirildiği yarışmalarda, Körfezim Eğitim Kurumları Ortaokul öğrencileri Eymen Barak, Refik Batın Ustaömer, Melih Parlak ve Mert Ak da seçmelerin heyecanını yaşadılar.

03 Haz 2022 - 11:37 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.295.942 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hokey’de Körfezim Türkiye 3.’sü oldu mask
Hokey’de Körfezim Türkiye 3.’sü oldu
Sağlıkçılar turnuvasında çeyrek finalistler belirlendi mask
Sağlıkçılar turnuvasında çeyrek finalistler belirlendi
Süper Lig’e yükselen İstanbulsporlu futbolcular: “Sonuçtan emindik” mask
Süper Lig’e yükselen İstanbulsporlu futbolcular: “Sonuçtan emindik”
Gürel ve Kolaylı Bursa’da asfalt eritti mask
Gürel ve Kolaylı Bursa’da asfalt eritti
Belediye Derincespor’da çoğunluk sağlanamadı mask
Belediye Derincespor’da çoğunluk sağlanamadı
Kartepe’de tırmanma sürüyor mask
Kartepe’de tırmanma sürüyor
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL