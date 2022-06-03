Hokey’de Körfezim Türkiye 3.’sü oldu

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Alanya’da düzenlenen 16 yaş Avrupa Şampiyonası Türkiye Hokey Milli Takımı seçmelerinin de gerçekleştirildiği yarışmalarda, Körfezim Eğitim Kurumları Ortaokul öğrencileri Eymen Barak, Refik Batın Ustaömer, Melih Parlak ve Mert Ak da seçmelerin heyecanını yaşadılar.