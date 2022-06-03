Alanya’da düzenlenen 16 yaş Avrupa Şampiyonası Türkiye Hokey Milli Takımı seçmelerinin de gerçekleştirildiği yarışmalarda, Körfezim Eğitim Kurumları Ortaokul öğrencileri Eymen Barak, Refik Batın Ustaömer, Melih Parlak ve Mert Ak da seçmelerin heyecanını yaşadılar.
03 Haz 2022 - 11:37- Spor Güncelleme: 03 Haz 2022 - 11:38
Hokey’de Körfezim Türkiye 3.’sü oldu
Türkiye Hokey Federasyonu’nun 28-29-30 Mayıs 2022 tarihlerinde Osmaniye’de düzenlediği 1. Ve 2. Lig 16 Yaş 5S Türkiye Şampiyonası’nda, Körfezim Eğitim Kurumları öğrencilerinden oluşan hokey takımı 2. Lig Türkiye 3.’sü oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.