KO-MEK’le atma geri dönüştür  

KO-MEK’te bir yıllık çalışma sonunda el emeği ve alın teri ürünlerin yer aldığı ilçe sergilerinin açılışına Çayırova ile devam edildi. Birbirinden güzel ürünlerin yer aldığı sergide çevre dostu ve geri dönüşüm ürünlerinin bulunduğu el emeği ürünler dikkat çekti. Her fırsatta sıfır atığı birlikte başaralım diyerek KO-MEK kursiyerlerine çağrıda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Gelin ilimizde sıfır atık işini birlikte çözelim” diye kursiyerlerden destek istedi.

İLÇE PROTOKOLÜ KATILDI

Çayırova Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılışa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Çayırova Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç’un yanı sıra siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

KO-MEK SEPETİ HAYATIMIZI DEĞİŞTİRDİ

Açılışta kursiyerler adına konuşma yapan Yenimahalle kurs merkezi el sanatları kursiyeri Demet Zengin, “Bizler KO-MEK ile çok şey başardık, önceden yaptığımız ürünlerin satışı konusunda birçok sıkıntılar yaşıyorduk ama artık komeksepeti uygulamasıyla rahatlıkla ürünlerimizi pazarlayabiliyoruz. Biz kursiyerler olarak geri dönüşüm ürünlerine de büyük önem veriyoruz. Eskiyen elbiseleri ya da bezleri kırk yama tekniğiyle yeniden şekillendirerek kullanıma uygun ürünler hazırlayabiliyoruz. Bize bu imkânı veren başta Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine çok teşekkür ediyoruz’’ diyerek konuşmasını sonlandırdı.

BÜYÜAKIN “BİRLİKTE BAŞARALIM”

Açılışta son olarak kürsüye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı Tahir Büyükakın konuşmasında özelikle sıfır atık projesine değinerek kursiyerlerden destek istedi. Büyükakın konuşmasında; “Küresel ısınmayla ilgili en önemli konu geri dönüşüm konusunda bir bilinç yaratarak sıfır atık a doğru gitme hedefimiz olmalı. Ne kadar az kirletirsek bu dünya o kadar keyifli yaşanabilecek yer olacaktır. Geri dönüşüm alanı bizi biz yapan değerlerle buluşma alanı olmalı. Su tasarrufundan geri kazanımla üretilen ürünlere kadar herkesi teşvik etmeliyiz ve KO-MEK’te buna yönelik ürünler yapmalıyız. Biz tüm birimlerimizle hazırız sizlerde gerekli hassasiyetleri göstererek sıfır atık konusunda bir adım daha atmış olalım” dedi.

TÜM KURS MERKEZLERİNE GERİ DÖNÜŞÜM ÇÖP KUTUSU

Kursiyerlerin yapmış olduğu kırk yama ürünleri oldukça beğenen Başkan Büyükakın; bu tür çalışmalar tüm kurslarımıza yaygınlaştırarak devam ettirmeliyiz. Artık belediyenin tüm birimlerinde olduğu gibi KO-MEK kurs merkezlerinde de geri dönüşüm çöp kutuları konularak ayrıştırma yaparak atılan her çöpü geri dönüşüme ve ekonomiye kazandırmamız gerekiyor”.

KO-MEK BOHÇASI HEDİYE EDİLDİ

Konuşmaların ardından kursiyerler adına başkan Büyükakın’a kursiyerlerin yaptığı seramik vazo hediye edildi. Ardından artık geleneksel hale gelen yakında düğünü olacak bir kursiyerimize KO-MEK bohçasını Başkan Büyükakın hediye etti.

KIRK YAMA ÜRÜNLER DİKKAT ÇEKTİ

Protokol ve açılışa gelen çocuklar ile birlikte açılış kurdelesini kesen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve beraberindekiler sergi alnını gezdi. Birbirinden güzel el emeği göz nuru eserlerin olduğu sergide Başkan Büyükakın kursiyerlerle tek tek ilgilendi. Ürünleri inceleyerek bilgi alan Büyükakın özellikle geri dönüşüm ve atık ürünlerden yapılan eserleri dikkatlice inceledi.

ARTIK KENDİ PARAMI KAZANIYORUM

Ürünleri tek tek inceleyen ve zaman zaman uygulama yapan Başkan Büyükakkın Komeksepeti.com uygulamasından ilk ürünü satılan Safinaz Delikanlı ile karşılaşınca bir süre sohbet etti. 51 yaşında ve 3 çocuk annesi olduğunu ifade eden Safinaz Delikanlı Komeksepeti.com sayesinde artık biz ev hanımları da yaptığımız ürünleri güvenli bir şekilde satabiliyoruz bu konuda bize destek veren herkese teşekkür ediyorum diyerek ev ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu dile getirdi.