İzmitli muhtarlar yeni dernek kuruyor

İzmit’te görev yapan 37 muhtar Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi ve İzmit Muhtarlar Derneği’nden istifa ederek yeni bir dernekleşmeye yöneldi. Muhtarlar yaptıkları toplantı sonucunda oluşturdukları platformla çalışmaya başladı. Yeni oluşumun içerisinde, İsa Altıntaş (Fethiye), Nabi Keskin (Cedit), Saadettin Ölmez (Doğan) Mehmet Şar (Karadenizliler) Mehmet Kurt (Turgut), Hakkı Öztaş (Sekbanlı), Özgür Sarıca (Atatürk), Metin Kılıç Fatih), Selim Acarsoy (Orhan), Cahit Önen (Bekirdere), Ali Filiz (Yeşilova), Lütfa Bodur (Hacıhızır), Turgay Oruç Kulmahmut), Habibe Demir Aksoy (Hatipköy, Fatma Keskin (Fevzi Çakmak), Nazhanım Yaşar (Topçular), Ruhan Menteş (Arızlı), Yasin Duman (Yenimahalle) Selahattin Harata (Tüysüzler), Ümit Yılmaz (Serdar), Ergün Mencik (Yenidoğan), Mehmet Şahin (Akçakoca), Tuncay Bostan (Eseler), Rahim Varol (Akmeşe Cumhuriyet), Mustafa Karaboğa (Ambarca), İlhan Gülser (Ambarcı) Recep Kahveci (Alikahya Merkez), Yunus Arıcan (Alikahya Fatih), Ali Akbaş (Bakaoğlu), Müesser Yılmaz (Akarca), Ünal Turan (Durhasan), Özcan Özmüş (Dağköy) ve Saadettin Açıkgöz (Akmeşe Atatürk) yer alıyor.

"HER BİRİ BİZLERİN DEĞERİDİR"

İzmit Muhtarlar Platformu yaptığı yazılı açıklamada, mevcut derneklerden neden istifa ettiklerini ve yeni oluşumu şu şekilde açıkladı, “Muhtar derneklerimizin yönetimlerini uzun süreden bu yana izliyoruz. Biz muhtarlar olarak bir bütünlük içinde hareket etmek adına İzmit Muhtarları Platformunu hayata geçirdik. Muhtar Derneklerimiz ne yazık ki bağımsızlıklarını ortaya koymakta zorlandılar. Oysaki biz muhtarlar siyasi kimliklerimizle seçimlere girmiyoruz. Ayrıca biz muhtarlar için her belediye başkanımız, kamuda ki her bürokratımız bizler için değerlidir. Her biri bizlerin değeridir.

Muhtar derneklerimiz ne yazık ki bizlerin hassasiyetlerini anlamadıkları gibi uyarılarımızı da dikkate almadılar. Üzerlerine vazife olmayan tutumları ile bizleri zor duruma soktular. Defalarca bölünüp parçalanma adına görüşler bildirildi. Bu konulardan birçok muhtarımız mustarip oldu. Derneklerimizin taraflı davranmaları ve kırgınlıkları, yanlış anlamaları, önyargıları da bir tarafa bırakarak güzel bir birliktelik için İzmit Muhtarları Platformunu oluşturduk.

Bu sebeplerden dolayı 37 muhtar olarak üyesi bulunduğumuz Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi ve İzmit Muhtarlar Derneği’nden istifa ediyoruz. Derneklerimiz asli görevleri arasında muhtarlarımızın birleştirilmesi, muhtarlarımızın özlük hakları ve gerek belediye gerekse de kamu kurumlarından adil şartlarda faydalandırılması için gerekli hassasiyetin tesis edilmesi gerekliliği vardır.

İzmit Muhtarları olarak, bundan böyle platformumuzu oluşturmuş bulunuyoruz. Yeni heyecanlı bir platformumuzu kurmanın ötesinde değerlerimize sahip çıkacağız. Mahallelerimize yapılacak hizmetler konusunda değerli belediye başkanlarımızı, kamu kurumu bürokratlarımızı, siyasi partilerimizi ziyaretlerde bulunacağız. Hep birlikte güzel şeyler yapacağız. Yeni bir oluşum ile değerlerimize sahip çıkarak İzmit'imiz için kurduğumuz platformumuz önce muhtarlarımıza sonra ilçemize hayırlı olsun. Birlik beraberliğe gönül vermiş bütün İzmit muhtarlarımızı bir çatı altında buluşmaya davet ediyoruz. Çünkü Biz büyük bir aileyiz.”