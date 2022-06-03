Burun Estetiği ve Güzellik Kavramı

Burun estetiği popüler ve yaygın bir uygulama olsa da yoğun bir konsantrasyon gerektirir. Bundan dolayı işinin uzmanı olan kişilerce uygulama yapılması gerekir. Vanity Estetik, sahip olduğu deneyimli cerrahlarla bu işi layıkıyla yerine getirir. Sorun yaşatan şekil bozuklukları, yüz tipinizle uyumlu olacak şekilde düzeltilir.

Burun estetiği diğer adıyla rinoplasti ile güzelliğiniz ortaya çıkar. Vanity Estetik’te olduğu gibi alanında uzman doktor tercih etmek burun estetiği için de oldukça önemlidir..

Burun estetiği ile güzelliğinize güzellik katabilirsiniz. İsteğinize ve burnunuzdaki soruna uygun şekilde hareket edilerek işlem yapılır. Özellikle de nefes almanıza engel olan bir sorun var ise bunun çözümü sağlanır.

Her türlü ameliyatta olduğu gibi burun estetiğinde de genel sağlık durumunuzu da kontrol değerlendirilir. Çünkü hastalarının bir sorun yaşamalarını istemez. Bu yüzden fiziksel açıdan sağlıklı olmanız çok önemlidir.

Ameliyat için risk grubunda olmamanız gerekir. Aksi halde işlemini yerine getirilmez. Hastane, bu tarz incelikleri çok fazla düşünür. Çünkü insan sağlığını her şeyden önde tutar. Bunun yanı sıra 18 yaşının altında olan kişiler için burun estetiği hizmetini vermez. Hedeflerinden emin olan insanlara hizmet etmek için çalışır.

Burun Estetiği Sonrası Normal Hayata Ne Zaman Dönebilirim?

Burun estetiği olduktan sonra normal hayata dönebilmeniz 6 haftanızı alır. Özellikle de ilk 1 hafta çok dikkatli olmanız gerekir. Operasyon sonrasında burnunuzun üzerine şekil verici bir atel ve ödem engelleyici takılır. Bu atel çıkarıldıktan sonra normal hayata dönmeye yavaş yavaş başlayabilirsiniz.

Burun Estetiği İçin Uygun Olan Mevsim Hangisidir?

Estetik ameliyatlar her mevsim yapılabilir; dilediğiniz zaman burun estetiği olabilirsiniz. Ancak estetik işleminin ardından güneşe çok fazla maruz kalmamalısınız. Estetik ameliyatlar her mevsim yapılsa da genellikle sonbahar dönemi ile talepler artar.

Ameliyatsız Burun Estetiği Mümkün Müdür?

Vanity Estetik, ameliyatlı burun estetiğinin yanı sıra ameliyatsız burun estetiği hizmetini de verir. Hem uzman kadrosu hem de modern ekipmanları medika uygulamalarla başarılı sonuçlar elde edilir. Burun içerisinde bulunan bazı noktalara dolgu maddesini enjekte ederek işlem yapar. Böylece eğriliklerin düzeltilmesi sağlanır. Aynı zamanda burun simetrisi oluşturulur.

Ameliyatsız Burun Estetiği Güvenli Midir?

Bu tür uygulamalar için güvenilirliği kanıtlanan hyalüronik asiti kullanılır. Bu dolgu maddesinin cilde uyum sağlaması daha kolaydır. Ayrıca tekrar tekrar uygulama yapılsa bile herhangi bir zararı olmaz. Vanity Estetik, bundan dolayı kaliteli dolgu malzemelerini kullanmayı tercih eder.

Ameliyatsız Burun Estetiğinin Ayrıcalıkları Nelerdir?

Ameliyatsız burun estetiği yapıldığı zaman iyileşme sürecinizin çok kısa olacağını bilmeniz gerekir. Ayrıca ortaya çıkan sonucu beğenmemeniz halinde kolay bir değişim sağlanır. Kesik izi olmadığı için psikolojiniz bozulmaz. Bu tür operasyonların yan etkileri daha azdır. Doğal ve güzel sonuçlar için ideal bir yöntemdir.

Ameliyatsız Burun Estetiği Kalıcı Mıdır?

Ameliyatlı burun estetiği, ameliyatsız olan işlemlere göre daha fazla kalıcılık gösterir. Ameliyatsız işlemler, kaliteli dolgu malzemeleri ile yapılırsa 4-18 hafta boyunca kalıcılığını korur. Bu nedenle dolgu malzemesinin kalitesi her şeyden önemlidir.

Vanity Estetik’te hasta memnuniyeti birinci önceliktir. Alanında uzman kadrosu ile kaliteli hizmet sunar. Ancak burnunuzu birtakım tehlikelerden korumazsanız, kalıcılık süresinde azalma yaşayabilirsiniz.