03 Haz 2022 - 11:58- Gündem G: 03 Haz 2022 - 11:59

Kadınlar, İzmit Belediyesinin spor ve piknik etkinliğinde yaza merhaba dedi

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü yazın ilk gününde kadınların katılımıyla yürüyüş ve piknik etkinliği gerçekleştirdi   

Kadınlar, İzmit Belediyesinin spor ve piknik etkinliğinde yaza merhaba dedi mask
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İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz gün yazın başlangıcı vesilesiyle kadınların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş ve piknik etkinliği yapıldı. Yaklaşık 250 kadının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik Sekapark’ta gerçekleştirildi. Katılımcılar yürüyüş sonrasında piknik yaptı. Piknik programında İzmit Belediyesi tarafından çay ve sandviç ikramında bulunuldu. Piknikten sonra da kadınlar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Program kapsamında gerçekleştirilen yarışmaları İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa da yakından takip etti.

03 Haz 2022 - 11:58 - Gündem

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