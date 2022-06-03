İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz gün yazın başlangıcı vesilesiyle kadınların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş ve piknik etkinliği yapıldı. Yaklaşık 250 kadının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik Sekapark’ta gerçekleştirildi. Katılımcılar yürüyüş sonrasında piknik yaptı. Piknik programında İzmit Belediyesi tarafından çay ve sandviç ikramında bulunuldu. Piknikten sonra da kadınlar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Program kapsamında gerçekleştirilen yarışmaları İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa da yakından takip etti.
03 Haz 2022 - 11:58- Gündem Güncelleme: 03 Haz 2022 - 11:59
Kadınlar, İzmit Belediyesinin spor ve piknik etkinliğinde yaza merhaba dedi
İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü yazın ilk gününde kadınların katılımıyla yürüyüş ve piknik etkinliği gerçekleştirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.