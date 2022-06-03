Büyükakın, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan ek ilave destek istedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, açılış ve programlara katılmak üzere bugün ilimize geldi. İki gün ilimizde olacak olan Erbaş, ilk olarak Kocaeli Valiliği’ne giderek Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti. Ziyarete Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, İl Müftüsü Sinan Cihan da katılım sağladı.

“KATKI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Erbaş, Valilik ziyareti sonrası beraberindekilerle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti. Tahir Büyükakın, “Dinimizi güzel yaşamak ve yaşatmak çok değerli. Bizler elimizden geldiği kadar bu anlamda destekte bulunmaya çalışıyoruz. Diyanet İşleri Başkanımız’ın bizleri ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum bizler de elimizden geldiği kadar katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

“KOCAELİ’DE ÇOK GÜZEL ÇALIŞMALAR OLUYOR”

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, “Kocaeli’de olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kocaeli bizim için en önemli şehirlerimizden birisi hem mazisi hem bugünü itibariyle farklı alanlarda ülkemize büyük katkısı olan çok önemli bir şehir. Böyle bir şehirde diyanet işlerini de çok iyi yapmak gerekiyor. Müftümüzün çalışmalar kapsamında güzel işler yapılıyor. Bizim en çok önem verdiğimiz konulardan biri eğitimdir. Eğitim kaliteli olursa hizmetlerde kaliteli olur. 4-6 yaş kuran kurslarımız gibi faaliyetlerimizi takip ediyoruz. Kocaeli’de de çok güzel çalışmalar oluyor. Yerinde incelemek için de burayız. Hem sayın valimiz hem sizin sayenizde güzel şeyler yapılıyor. Birlikten kuvvet doğuyor. Birlik oldukça daha hızlı olacak her şey. Bizlerde bu birliğin çimentosu olmak için elimizden geleni yapıyoruz.

EK İLAVE DESTEK İSTEDİ”

Erbaş’ın konuşmasının ardından Büyükakın, Kocaeli’de gerçekleştirilen çevrecilik ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında Erbaş’tan ilave destek istedi. Büyükakın yaptığı konuşmada, “Bizler Kocaeli’de çevre konusunda güzel işler gerçekleştiriyoruz. 5 Haziran Çevrecilik Günü ve dinimiz bize der ki bir nehrim kenarında bile abdest alırken suyu israf etmeyin der. İsraftan kaçınmamız gerektiğini söyler her zaman. Bizim dinimizde hassasiyetimizi gösteriyor aslında. Kocaeli’de de elimizden geldiği kadar tüketim bilincini aşılamaya çalışıyoruz. Diyanet işlerimizin de bu alanda katkıları çok kıymetli bizler bu konuda biraz daha destek istiyoruz. Ayrıca bir başka önemli çalışmamız da madde bağımlılığı konusu bu konuda da bize çok destek oluyorsunuz ama ek ilave destek sağlayabilirseniz çok mutlu oluruz” dedi.