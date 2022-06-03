Caroline Finkel, İzmit’e geldi

Yolun kurgusunda, Maraton Koşusu’nun tarihçesinden esinlendim. Maratonun tarihçesi şöyle; Efsaneye göre, M.Ö. 490 yılındaki Perslerle Atinalılar arasındaki Maraton Savaşı sonrası Philippides adlı bir asker veya ulak, Maraton Ovası’ndan Atina’ya kadar koşmuş ve “Sevinin kazandık” dedikten sonra Atina’nın pazar yerinde ölmüştür. Bugünkü Maraton Koşusu’na, Yunanistan'daki Maraton Savaşı'nda Maraton Ovası'ndan Atina'ya koşarak gelen bir ulaktan esinlenerek verilmiştir. İlk kez 1896'da düzenlenen Atina Olimpiyat Oyunları'nda koşuldu, 1924 yılında 42,195 m olması benimsendi.

Roma İmparatoru Galerius, dünyada bilinen ilk Hoşgörü Fermanı’nı 30 Nisan M.S. 311 yılında İzmit’te (Nikomedia) yayınlamıştır. Bu fermanla, yasalara uymaları koşuluyla, Hristiyan vatandaşlara ibadet özgürlüğü tanınmıştır. Bundan iki yıl sonra, M.S. 313 yılında yayınlanan ve bütün dinlere özgürlük tanıyan Milano Fermanı’na ilham olmuştur. Ferman öncesi, dini baskı ile bunalan Hristiyanlar, Hoşgörü Fermanı’nın yayınladığı haberini, Hristiyanların yoğun yaşadığı Nicea (İznik) ve Kalkedon’a (Kadıköy) en kısa yoldan, bir ulakla 30 Nisan 311 tarihinde ulaştırıldığı varsayımı üzerine kuruldu. Böylece kurgu tamamlandı. Bu yola “HOŞGÖRÜ YOLU’’ adı verildi.

Rota belirlemede, 1903 tarihli Nicaea – Nicomedia adlı harita gösterilen beş yoldan; İzmit (Nicomedia), Seymen (Eribolas), Bahçecik (Bardizak), Suiçmez Yolu, Servetiye Karşı Köyü, Naldöken Tepe, Sıcakdere, Menekşe Yaylası, Kırıntı, Candarlı, Gürmüzlü, Elbeyli, İznik (Nicaea) olarak belirlendi.

NICAEA-NICOMEDIA HARİTASI

Hoşgörü Yolu oluşumunu, Doç. Dr. Hüseyin Sarı’nın 14 Ekim 2015 tarihinde KASK’ta yaptığı ‘’Frig Yolu’’ sunumu ateşledi. Facebook’ta, ‘’Hoşgörü Yolu – Tolerance Way’’ grubu 29 Ekim 2015’te oluşturuldu. Hoşgörü Yolu Proje tema, rota, kitapçık yazımı 2015 yılı sonuna kadar tamamlandı.

KASK FRİG YOLU SUNUMU

KASK FRİG YOLU SUNUMU

2016 yılı başında, rotanın uluslararası olabilmesi için, Kültür Rotaları Derneği’nce tescil edilmesi için koordinatör Hüseyin Eryurt ile iletişime geçildi. Rotanın tescili için neler yapılması gerektiği konusunda bilgi alındı. Kültür Rotaları Derneği, Evliya Çelebi Yolu kurucusu Caroline Finkel’i 09 Nisan 2016 tarihinde danışman olarak İzmit’e getirdi. Fevziye Camii Çay Bahçesi’nde Caroline Finkel, Filiz Duran, Kadem Duran, Muhittin Bakan, Turgay Gezer ile yapılan ve yapılması gereken işler görüşüldü. Sonra Kazıklı Kervansarayı, Yazlık Ilıcası, Bahçecik Amerikan Mektebi, Soğuksu Mesire Yeri, Kurtuluş Savaşı Siperleri ve Hoşgörü Yolu’nun, Samanlı Dağları üzerinden geçişi gösterildi.

COROLINE FINKEL İLE GÖRÜŞME

KAZIKLI KERVANSARAYI

BAHÇECİK SOĞUKSU TESİSLERİ

Burada Kültür Rotaları Derneği’ni tanıtmakta yarar var. Kültür Rotaları Derneği de, kırsal kesimlerdeki antik yolları ve patikaları birleştirerek uzun mesafe kültür rotaları ve günübirlik parkurlar açmak için uğraşmaktadır. Türkiye’nin en çok yürünen, ilk uzun mesafeli yolu olan Likya Yolu’nu 1999 yılında oluşturmuştur. Fethiye’den Antalya’ya kadar olan 509 km’lik bir yoldur.

Türkiye Kültür Rotaları Derneği; Türkiye’nin mevcut kültür rotalarını korumak, yeni rota oluşumlarının tanıtımını yapmak ve bunların gelişimi için en iyi standartları oluşturmak adına Temmuz 2012’de kurulmuştur. Oluşturulan rotalar, yürüyüşçülere, bisikletçilere veya at binicilere hitap etmek zorundadır.

Derneğin amacı; rotanın geçtiği bölgedeki halkı oluşuma dahil ederek, gezginleri ev ya da pansiyonlarında ağırlama fırsatı sunarak, rotanın geçtiği bölgedeki halka fayda sağlamayı amaçlar.

TÜRKİYE’NİN KÜLTÜR ROTALARI

LİKYA YOLU

İlgili makamlarla çalışarak, tarihi sit alanları ve yolların koruma altına alınmasına uğraşır ve zaman zaman çevreyle alakalı kampanyaları da destekler.

Rotalar için standartlar belirler ve bakım-onarım çalışmalarını yapar. Rota işaretlemelerinde ise mümkün olduğunca Grand Randonee standartlarını esas almaya çalışır. Standartlarımız, rehber kitaplar, haritalandırma ve akıllı telefon aplikasyonlarında da uygulanmaktadır.

Avrupa Kültür Rotaları Enstitüsü (EICR) ve Dünya Yürüyüş Yolları Ağı (World Trails Network) gibi uluslararası oluşumlarla da işbirliği içindedir.

LİKYA YOLUNDAN ÖLÜDENİZ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Genişletilmiş Kısmi Anlaşma (Enlarged Partial Agreement) olarak bilinen Avrupa Konseyi Protokolü’nde yer almaya karar vermiştir ve bununla ilgili karar TBMM’de Genel Kurul’da beklemektedir. Bu anlaşmaya göre, özellikle Akdeniz ve Doğu Avrupa’da uluslararası rota şebekelerinin geliştirilmesini destekleyecektir.

Ayrıca dernek, Türkiye’yi Avrupa ve Ortadoğu’ya bağlayacak çeşitli sınır ötesi Akdeniz rotaları işbirlikleri vardır.

Kadem DURAN