03 Haz 2022 - 15:47- Ekonomi G: 03 Haz 2022 - 15:49

Nisan ayında ihracat % 24,6, ithalat % 35,0 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine gör...
Nisan ayında ihracat % 24,6, ithalat % 35,0 arttı mask

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 24,6 artarak 23 milyar 368 milyon dolar, ithalat %35,0 artarak 29 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Kocaeli ilinde ihracat 2022 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 41,7 artarak 1 milyar 490 milyon 672 bin dolar, ithalat % 35,2 artarak 1 milyar 680 milyon 168 bin dolar olarak gerçekleşti.
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03 Haz 2022 - 15:47 - Ekonomi

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