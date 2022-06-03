03 Haz 2022 - 15:48- Ekonomi G: 03 Haz 2022 - 15:50

Aksigorta Hasar Dosyalarını çözüyor

Aksigorta, insan zekasıyla yapay zekanın etkileşiminden ortaya çıkan ‘Hasar İnceleme Asistanı’ projesiyle, 2021 yılında 145.000 hasar dosyası inceledi...

Aksigorta, insan zekasıyla yapay zekanın etkileşiminden ortaya çıkan ‘Hasar İnceleme Asistanı’ projesiyle, 2021 yılında 145.000 hasar dosyası inceledi. Bir hasar dosyasının 17 dakika gibi oldukça kısa bir sürede incelendiği proje ile yılda yaklaşık 33 bin adet ekstra dosya inceleme kapasitesi kazandırıldı. “Hasar İnceleme Asistanı” projesi IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri’nde Kurumsal Dönüşüm kategorisinde 2’ncilikle ödüllendirildi. Aksigorta Dijital Asistan (ADA) ile hasar incelemecilerin hayatını kolaylaştırarak dosyaların inceleme sürelerinin kısaltılması ve dosya ödeme onay ve ret kararlarının daha hızlı alınması sağlandı.
# bir, ile

03 Haz 2022 - 15:48 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.295.942 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Okul saatinde okula asfalt döküldü mask
Okul saatinde okula asfalt döküldü
Türk süt sektörü sağlık ihraç ediyor   mask
Türk süt sektörü sağlık ihraç ediyor  
Kelebek’ten yenilik   mask
Kelebek’ten yenilik  
Akbank’la KOBİ’lerin yeşil dönüşüm yolculuğu başlıyor! mask
Akbank’la KOBİ’lerin yeşil dönüşüm yolculuğu başlıyor!
Tat’tan pratik çözümler mask
Tat’tan pratik çözümler
Koçtaş’tan büyüme atağı mask
Koçtaş’tan büyüme atağı
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL