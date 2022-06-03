Aksigorta, insan zekasıyla yapay zekanın etkileşiminden ortaya çıkan ‘Hasar İnceleme Asistanı’ projesiyle, 2021 yılında 145.000 hasar dosyası inceledi. Bir hasar dosyasının 17 dakika gibi oldukça kısa bir sürede incelendiği proje ile yılda yaklaşık 33 bin adet ekstra dosya inceleme kapasitesi kazandırıldı. “Hasar İnceleme Asistanı” projesi IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri’nde Kurumsal Dönüşüm kategorisinde 2’ncilikle ödüllendirildi. Aksigorta Dijital Asistan (ADA) ile hasar incelemecilerin hayatını kolaylaştırarak dosyaların inceleme sürelerinin kısaltılması ve dosya ödeme onay ve ret kararlarının daha hızlı alınması sağlandı.
03 Haz 2022 - 15:48- Ekonomi Güncelleme: 03 Haz 2022 - 15:50
Aksigorta Hasar Dosyalarını çözüyor
Aksigorta, insan zekasıyla yapay zekanın etkileşiminden ortaya çıkan ‘Hasar İnceleme Asistanı’ projesiyle, 2021 yılında 145.000 hasar dosyası inceledi...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.