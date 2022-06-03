Tat’tan pratik çözümler

Yarım asırdır her gün girdiği milyonlarca mutfağa sağlıklı, lezzetli ve güvenilir ürünler sunan; ileri teknoloji, en üst seviyedeki gıda güvenliği ve kalite standartlarıyla ürünlerini özenle hazırlayan Tat Gıda, tüketicilerin gün geçtikçe artan hız, pratiklik ve sağlıklı yemek arayışını dikkate alarak yeniliklerine bir halka daha ekledi.
ÇEVRECİ VE PRATİK
Tat Gıda Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Esra Süzme, “Geleneksel Türk mutfağının eşsiz yemeklerini inovatif bir yaklaşımla çevreci ve pratik hazır tabaklarda tüketicimize sunarak, bir kez daha bildiğiniz ve güvendiğiniz Tat kalitesinin ve özeninin altına imzamızı atmış olduk. Böylece lider olduğumuz hazır yemek kategorisinde “Tat Hazır Tabak” ile çeşit, kalite ve lezzet çıtasını bambaşka bir noktaya taşıyor, dengeli ve sağlıklı beslenmek isteyen herkese pratik öğünler sunuyoruz” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.