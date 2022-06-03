Koçtaş’tan büyüme atağı

Geçtiğimiz yıl ev geliştirme sektöründe en çok mağazası bulunan şirket konumuna da yükselen Koçtaş, Türkiye’de mağaza yaygınlığını artırırken dijital kanallarıyla da ürün ve hizmetlerini tüm ülkede tüketicilerle buluşturuyor. Koçtaş’ın son yıllarda büyük bir ivme kazanan büyüme yolculuğuyla ilgili açıklama yapan Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu: “2021 yılı da pandemi etkilerinin ve belirsizliğin devam ettiği bir yıl oldu.
HEDE3 366 MAĞAZA
Olumsuz koşullara rağmen 2021 yılında yüzde 57 oranında bir büyüme sağladık. Mobil, web ve kiosktan oluşan dijital kanallarımızda ise önceki yıla göre yüzde 66 büyüyerek toplam satışlarımız içindeki payını yüzde 11.8’e çıkardık. 2022 yılı sonunda ise yüzde 88 büyüme ile bu rakamı yüzde 13.4’e çıkarmayı hedefliyoruz. Mağaza ayağında ise 2022 yılını toplamda 366 adet mağaza ile tamamlamayı planlıyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.