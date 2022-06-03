Akbank’la KOBİ’lerin yeşil dönüşüm yolculuğu başlıyor!

Akbank, tüm KOBİ’lerin Sınırda Karbon Düzenlemesi sebebiyle karşılaşacakları riskleri fırsata çevirmeleri ve rekabet güçlerini artırmaları için harekete geçiyor. Sektörde sürdürülebilirlik kapsamında KOBİ’lere özel tasarlanan ilk ve en kapsamlı paket olan “KOBİ Eko Dönüşüm Paketi”yle KOBİ’lerin karbon ayak izlerini azaltmaya ve enerji giderlerini düşürmeye yönelik tüm faaliyetleri teşvik ve finanse etmeyi hedefliyor.
AB’YE BÜYÜK İHRACAT
Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Türkiye’de ihracatın % 37’sini KOBİ’ler yapıyor ve en büyük ihracat pazarlarından biri AB. İhracatın artarak devam etmesi için KOBİ’lerimizin yeşil dönüşüme uyum sürecinde karşılaşacakları belirli yükümlülük ve taahhütlerin farkında olması gerekiyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.