03 Haz 2022 - 15:50- Ekonomi G: 03 Haz 2022 - 15:51

Akbank’la KOBİ’lerin yeşil dönüşüm yolculuğu başlıyor!

Akbank, tüm KOBİ’lerin Sınırda Karbon Düzenlemesi sebebiyle karşılaşacakları riskleri fırsata çevirmeleri ve rekabet güçlerini artırmaları için hareke...
Akbank’la KOBİ’lerin yeşil dönüşüm yolculuğu başlıyor! mask

Akbank, tüm KOBİ’lerin Sınırda Karbon Düzenlemesi sebebiyle karşılaşacakları riskleri fırsata çevirmeleri ve rekabet güçlerini artırmaları için harekete geçiyor. Sektörde sürdürülebilirlik kapsamında KOBİ’lere özel tasarlanan ilk ve en kapsamlı paket olan “KOBİ Eko Dönüşüm Paketi”yle KOBİ’lerin karbon ayak izlerini azaltmaya ve enerji giderlerini düşürmeye yönelik tüm faaliyetleri teşvik ve finanse etmeyi hedefliyor.

AB’YE BÜYÜK İHRACAT

 

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Türkiye’de ihracatın % 37’sini KOBİ’ler yapıyor ve en büyük ihracat pazarlarından biri AB. İhracatın artarak devam etmesi için KOBİ’lerimizin yeşil dönüşüme uyum sürecinde karşılaşacakları belirli yükümlülük ve taahhütlerin farkında olması gerekiyor” dedi.

03 Haz 2022 - 15:50 - Ekonomi

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