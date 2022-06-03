Türk süt sektörü sağlık ihraç ediyor  

Türk süt ürünleri sektörü, insanlığın süt ve süt ürünleri ihtiyacını dövize dönüştürüyor. 2021 yılında yüzde 47’lik artışla 438 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandıran Türk süt ürünleri sektörü, 2022 yılının 5 aylık diliminde ihracatını yüzde 95’lik artışla 300 milyon dolara çıkardı. Sektör, 2023 yılında 1 milyar dolar ihracat hedefliyor. Türkiye’nin süt ürünleri ihracatında vites artırdığını dile getiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, son 1 yıllık dönemde sektörün 580 milyon dolarlık ihracata imza attığını vurguladı.