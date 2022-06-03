Kelebek’ten yenilik  

Birbirinden farklı tasarımları yıllardır evlere taşıyan Kelebek Mobilya; ahşabın doğal estetiğini, antrasit gri ve mat beyaz ile kombinleyerek hazırladığı Giona koleksiyonu ile evleri stilize mekanlara dönüştürüyor. Giona, doğadan aldığı ilhamı salon, yatak ve yemek odası takımlarıyla evlere yansıtıyor.