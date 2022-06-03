Birbirinden farklı tasarımları yıllardır evlere taşıyan Kelebek Mobilya; ahşabın doğal estetiğini, antrasit gri ve mat beyaz ile kombinleyerek hazırladığı Giona koleksiyonu ile evleri stilize mekanlara dönüştürüyor. Giona, doğadan aldığı ilhamı salon, yatak ve yemek odası takımlarıyla evlere yansıtıyor.
03 Haz 2022 - 15:51- Ekonomi Güncelleme: 03 Haz 2022 - 15:52
Kelebek’ten yenilik
Birbirinden farklı tasarımları yıllardır evlere taşıyan Kelebek Mobilya; ahşabın doğal estetiğini, antrasit gri ve mat beyaz ile kombinleyerek hazırl...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.