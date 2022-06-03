Okul saatinde okula asfalt döküldü

İzmit Kadıköy Mahallesi Hayır Sevenler Sokak üzerinde bulunan 28 Haziran İlkokulu ile ilgili bugün dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Edinilen bilgilere göre okulda öğrencilerin eğitim gördüğü sabah saatlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından okulun bahçesine asfalt döküldü. Bu durumu öğrenen bazı veliler okula gelerek çocuklarını okuldan aldı. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.