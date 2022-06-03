İzmit Kadıköy Mahallesi Hayır Sevenler Sokak üzerinde bulunan 28 Haziran İlkokulu ile ilgili bugün dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Edinilen bilgilere göre okulda öğrencilerin eğitim gördüğü sabah saatlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından okulun bahçesine asfalt döküldü. Bu durumu öğrenen bazı veliler okula gelerek çocuklarını okuldan aldı. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
03 Haz 2022 - 15:53- Ekonomi Güncelleme: 03 Haz 2022 - 15:54
Okul saatinde okula asfalt döküldü
İzmit Kadıköy Mahallesi’nde bulunan 28 Haziran İlkokulu’nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin okulda olduğu sırada okulun bahçesine dökülen asfalt nedeniyle bazı veliler çocuklarını okuldan aldığı öne sürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Yoğ Artık... - ula hiç mi pilanlama billiyorsunuz. ha bu çocukların biri silindirin altında kalsa kim hesap verecek.
erol demirbek TÜRK - yangından mal kaçırmak gibi iş yapılmış saat 17.00 dan sonra 20:30 a kadar yapsalar olmazdı. insan evlatlarının hiç değeri yok sıcak asfalT solusunlar TÜRK EVLATLARI .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.