Akçakoca Anadolu İHL ilk mezunlarını verdi

Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı ilk mezunlarını verdi. Okulun bahçesinde düzenlenen mezuniyet programına, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdinç Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri, ilçe okul müdürleri, okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
“ASIL SINAV, AHİRETE TABİ OLANDIR”
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ardından, Akçakoca Anadolu İHL Müdürü Cemil Kılıç, “Vatanımız ve milletimiz için çalışmak, İmam Hatipli olarak ülkemize en iyi şekilde hizmet etmek. Çünkü birçok sınava girdiniz, sınavın neticesinde bazen 100 aldınız, bazen kırık notlar aldınız. Ama asıl sınav bu dünya üzerinde son nefesimize kadar devam eden ahirete tabi olan sınavdır. Mezun olan öğrencilerimizin bundan sonraki hayatlarında başarı ve mutluluklar diliyorum” dedi.
KEPLERİNİ HAVAYA FIRLATTILAR
Duygusal anların yaşandığı mezuniyet programında bayrak teslimi, okul 1’incisi Ensar Akbaş’a, 2’ncisi Zeynep Battar ve 3’üncüsü Elif Kılıçaslan’a plaketleri verildi. Okul birincisi Ensar Akbaş’ın kütüğe plaka çakması ve diploma töreni, keplerin havaya fırlatılmasıyla sona erdi. Törenin ardından konuklara etli pilav ikramında bulunuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.