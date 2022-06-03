Karamürsel İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün ‘Görsel Sanatlar Sergisi’ Öğretmenevi çay bahçesinde açıldı. Serginin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, “Yılsonu sergisinde eserlerini sergileyen birbirinden kıymetli kursiyerlerimizi tebrik ediyor, elinize, emeğinize sağlık diyorum” dedi. Öğretmenevi Çay bahçesinde düzenlenen sergiyi gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ve beraberindekiler eserlerin oluşmasında emeği geçen öğretmen ve kursiyerlerden bilgiler aldı.
03 Haz 2022 - 15:54- Gündem Güncelleme: 03 Haz 2022 - 15:56
Karamürsel Halk Eğitim’den ‘Görsel Sanatlar Sergisi’
Karamürsel İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün ‘Görsel Sanatlar Sergisi’ Karamürsel Öğretmenevi çay bahçesinde açıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.