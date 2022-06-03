03 Haz 2022 - 15:54- Gündem G: 03 Haz 2022 - 15:56

Karamürsel Halk Eğitim’den ‘Görsel Sanatlar Sergisi’

Karamürsel İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün ‘Görsel Sanatlar Sergisi’ Karamürsel Öğretmenevi çay bahçesinde açıldı

Karamürsel Halk Eğitim’den ‘Görsel Sanatlar Sergisi’ mask
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Karamürsel İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün ‘Görsel Sanatlar Sergisi’ Öğretmenevi çay bahçesinde açıldı. Serginin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, “Yılsonu sergisinde eserlerini sergileyen birbirinden kıymetli kursiyerlerimizi tebrik ediyor, elinize, emeğinize sağlık diyorum” dedi. Öğretmenevi Çay bahçesinde düzenlenen sergiyi gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ve beraberindekiler eserlerin oluşmasında emeği geçen öğretmen ve kursiyerlerden bilgiler aldı.

03 Haz 2022 - 15:54 - Gündem

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