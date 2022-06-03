BİLNET Ortaokulu, ‘Masal Show’ ile göz doldurdu

İzmit Tepeköy Mahallesi’nde bulunan Kocaeli Yerleşkesi’nde eğitim öğretime devam eden Özel Kocaeli BİLNET Okulları’ndan büyüklere taş çıkartan tiyatro resitali sergilendi. Masal kahramanlarının günümüze uyarlanmış halleri ile seyirci karşısına çıkan öğrenciler zamanın ruhunu yakalayabildiklerini gözler önüne serdi.
KALİTESİNİ BİR KEZ DAHA KANITLADI
Tiyatro çalışmasına ilk olarak eserlerini yazarak başlayan öğrenciler, rol dağılımlarını, teknik sorumlularını belirledikten sonra provalarını yaptılar ve geçtiğimiz hafta oyunlarını 5 ve 6. sınıflara sergilediler. Tüm salonun kahkahalara boğulduğu oyunlarda alkışlar hiç durmadı. Akademik başarıları ile adından sıkça söz ettiren Kocaeli BİLNET Okulları, sanat ve spor alanında da kalitesini bir kez daha ortaya koydu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.