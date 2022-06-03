Türkiye Yüzme Federasyonu 10 Yaş Ulusal gelişim projesi ligi grup yarışları, 6 il 29 kulüp 91 sporcunun katılımı ile ilimizde tamamlandı. Müsabakada 40 hakemimiz görev aldı ve tümü ilimiz hakemlerinden oluştu. Başhakemliklerini Çiğdem Bayram ve Belkıs Haytural, çıkış hakemliklerini Ece Çevikel ve Tahsin Ökten’in yaptıkları yarışlar, sorunsuz bir şekilde tamamlandı.
03 Haz 2022 - 15:57- Spor Güncelleme: 03 Haz 2022 - 15:58
Onlar, yüzme ordusunun gizli kahramanları !..
Türkiye Yüzme Federasyonu 10 Yaş Ulusal gelişim projesi ligi grup yarışları, 6 il 29 kulüp 91 sporcunun katılımı ile ilimizde tamamlandı. Müsabakada...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.