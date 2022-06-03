Onlar, yüzme ordusunun gizli kahramanları !..

Türkiye Yüzme Federasyonu 10 Yaş Ulusal gelişim projesi ligi grup yarışları, 6 il 29 kulüp 91 sporcunun katılımı ile ilimizde tamamlandı. Müsabakada 40 hakemimiz görev aldı ve tümü ilimiz hakemlerinden oluştu. Başhakemliklerini Çiğdem Bayram ve Belkıs Haytural, çıkış hakemliklerini Ece Çevikel ve Tahsin Ökten’in yaptıkları yarışlar, sorunsuz bir şekilde tamamlandı.