03 Haz 2022 - 15:57- Spor G: 03 Haz 2022 - 15:59

Derince'de yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak  

Derince Belediyesi’nin ilçedeki ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz olarak düzenlediği ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi ile birlikt...
Derince'de yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak   mask

Derince Belediyesi’nin ilçedeki ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz olarak düzenlediği ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi ile birlikte 2 bin 538 öğrenci havuzla buluşuyor

 

ŞÜKRÜ ARACI İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ

Çocuklara ve gençlere yönelik projelere özel önem veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, her fırsatta yarınlarımızın teminatı olan öğrencilerimize destek olmaya devam ediyor. İlçede tesisleşme hamlesinin yanı sıra öğrencilerin yeteneklerine göre farklı amatör branşlarda spor yapmalarına imkan sağlayan Başkan Aygün’ün başlattığı yüzme kursları büyük ilgi görüyor. Derince Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile sürdürdüğü ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında ilçe genelindeki ilkokulların birinci sınıflarında eğitim gören 2 bin 538 öğrenci havuzla buluşuyor. Öğrencilerin ulaşım ihtiyaçlarının ve bonelerinin Derince Belediyesi tarafından karşılandığı eğitimler kapsamında dersler Işıl Bozca Spor Merkezi ve Kocaeli Yüzme Kulübü’nün uzman antrenörleri tarafından veriliyor. Eğitimler kapsamında son olarak Şükrü Aracı İlkokulu öğrencileri havuzda yüzme dersleri aldı.

 

BAŞKANLARDAN HAVUZA ZİYARET

Derince Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu’nda devam eden yüzme eğitimlerini Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Morgül, İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Ozan Denli, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan, il ve ilçe yöneticileri ile teşkilat mensupları da takip etti. Sportif faaliyetleri her zaman desteklediklerini belirten Başkan Aygün, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızla onların daima yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş de Derince Belediyesi’nin sportif noktada da örnek çalışmalara imza attığını belirterek, uygulama ile ilçe genelinde yüzme bilmeyen çocuğun kalmayacağını ifade etti.

03 Haz 2022 - 15:57 - Spor

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