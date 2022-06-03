Derince'de yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak  

Derince Belediyesi’nin ilçedeki ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz olarak düzenlediği ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi ile birlikte 2 bin 538 öğrenci havuzla buluşuyor
ŞÜKRÜ ARACI İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ
Çocuklara ve gençlere yönelik projelere özel önem veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, her fırsatta yarınlarımızın teminatı olan öğrencilerimize destek olmaya devam ediyor. İlçede tesisleşme hamlesinin yanı sıra öğrencilerin yeteneklerine göre farklı amatör branşlarda spor yapmalarına imkan sağlayan Başkan Aygün’ün başlattığı yüzme kursları büyük ilgi görüyor. Derince Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile sürdürdüğü ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında ilçe genelindeki ilkokulların birinci sınıflarında eğitim gören 2 bin 538 öğrenci havuzla buluşuyor. Öğrencilerin ulaşım ihtiyaçlarının ve bonelerinin Derince Belediyesi tarafından karşılandığı eğitimler kapsamında dersler Işıl Bozca Spor Merkezi ve Kocaeli Yüzme Kulübü’nün uzman antrenörleri tarafından veriliyor. Eğitimler kapsamında son olarak Şükrü Aracı İlkokulu öğrencileri havuzda yüzme dersleri aldı.
BAŞKANLARDAN HAVUZA ZİYARET
Derince Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu’nda devam eden yüzme eğitimlerini Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Morgül, İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Ozan Denli, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan, il ve ilçe yöneticileri ile teşkilat mensupları da takip etti. Sportif faaliyetleri her zaman desteklediklerini belirten Başkan Aygün, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızla onların daima yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş de Derince Belediyesi’nin sportif noktada da örnek çalışmalara imza attığını belirterek, uygulama ile ilçe genelinde yüzme bilmeyen çocuğun kalmayacağını ifade etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.