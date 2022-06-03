Tommy Hilfiger, sportif giyimin öncü markalarından biri olarak senelerdir hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiştir. Ayakkabı ve aksesuar konusunda çok kaliteli ürünler sergileyen Tommy Hilfiger, kadın ve erkeklerin dolaplarında birçok modelin yer almasına yardım etmektedir. Şık ve renkli tasarımlarıyla stil sahibi kişilerin günlük kombinlerinde yer vereceği ürünleri üreten Tommy Hilfiger, her mevsim kullanım imkanı olan ayakkabıların da marka sahibidir. Tommy Hilfiger ile tanışmayanlar, markayı daha yakından tanımak isteyenler için özel bir yazı hazırladık.

Tarzına önem veren erkekler için önerilen Tommy Hilfiger erkek ayakkabı modelleri, pek çok renkte ve modelde eçantada yerini çoktan aldı. Sen de bu ürünlerle tanışmak ve giyimine önem vermek istersen Tommy Hilfiger erkek ayakkabı seçeneklerine bizimle ulaşabilirsin. Cool görünmenin, iyi giyinmenin sırrı Tommy Hilfiger erkek ayakkabı modelleri ile çözülecek!

En sevilen renklerle tasarlanan Tommy Hilfiger erkek ayakkabı beyaz ve siyah renklerin hakim olduğu koleksiyonla karşında olacak. Bu renk seçenekleri bazen mavi bazen de yeşilin tonlarını sana severek sunacak. Ayak sağlığın ve tarzın için senin de dolabında Tommy Hilfiger modelleri yer almalı!

Tommy Hilfiger Erkek Ayakkabı Kullanım Alanları

Gün içinde çalışma durumunda ya da mesai dışında sürekli hareket halindeysen; ayakların en iyi ayakkabıyı hak ediyor. Bunun için sen de Tommy Hilfiger erkek ayakkabı sneaker ya da günlük ayakkabıları kullanabilirsin. Tommy Hilfiger sayesinde ayak yapın korunurken rahat adımlar atabilirsin. İşte ya da okulda buna ihtiyacın olduğunu unutma.

Tommy Hilfiger erkek ayakkabı koleksiyonunu incelediğinde pek çok kıyafetinle uyum içinde olacak ürünleri görebilirsin. Bu ürünler sayesinde cool ve şık kıyafetleri kolayca tamamlayabilirsin. Böyle durumlara iş ve iş dışı kullanım imkanı olan ayakkabılarla yola çıkabilirsin.

Ofis ortamında, masa başında, araç kullanırken, bisiklet sürerken, sahilde ya da açık alanda yürüyüş yaparken, kafede otururken Tommy Hilfiger ayakkabıları da seninle olmak için reyonlarda bekliyor. Tarzına en uygun modeli seçmek için geç kalma! Tommy Hilfiger’in erkekler için üretilen spor ve rahat ayakkabılarını görenler fırsatları kaçırmadan kendine uygun olanları alıyor!

Tommy Hilfiger Erkek Ayakkabı Modelleri

Tommy Hilfiger üretim alanlarında her erkeğin tarzına uyacak modeller tasarlanıyor. Ayakkabı tasarımcıları spor giyenleri ve gömlek şıklığı ile evden çıkanları unutmadan birçok ürün tasarladı. Her zevke hitap eden Tommy Hilfiger erkek ayakkabılarını beraber gözden geçirelim:

Modern Runner serisi, koşuşturma içinde olan erkeklerin ayağına göre. İş başında sürekli hareket halindeysen ya da gün içinde spora zaman ayırıyorsan bu ayakkabılar tam sana göre. Ayak yapına uygun olan bu ürünler; seneler boyunca kullanabileceğin şekilde kaliteli malzemelerle üretildi.

Tommy Hilfiger bez ayakkabı erkek sneakers modellerinden biri olan Low Cut sneakersler yazlık kullanım için uygundur. Spor çorapla ya da uzun çorapla pantolon altında kolayca kullanabileceğin bu ürünler, ayağının rahat nefes almasına da yardım eder. Bağcıklı yapısı sayesinde şık bir görünüm kazandırır.

Bağcıklı ayakkabı kullanmayı sevmeyen erkekler için tasarlanan Easy Summer Slip On modeller ise saniyeler içinde giyebileceğin bir ürün. Yaz sıcaklarında spor ve şık bir ayakkabı kullanmak istersen; senin için Tommy Hilfiger bez ayakkabı erkek koleksiyonunda yerini alıyor.

Tommy Hilfiger ayakkabı erkek siyah modeller de okulda ve işyerinde giymek için özenle tasarlandı. Temizliği çok kolay olan bu siyah ayakkabılar, jean ya da keten pantolonla beraber giyilebilir.

Kış soğukları için severek kullanacağın Tommy Hilfiger botları ise; suni deri materyalle üretiliyor. İş kıyafetinle ya da spor kıyafetinle bot giymek istersen soğuk günlerde Tommy Hilfiger yanında olacak.

Tommy Hilfiger her mevsim erkeklerin ayakkabı dolabında yerini almak isteyen bir marka. Çünkü dört mevsime uyan model seçenekleri pek çok kişiye hitap ediyor. Yaz aylarında sandalet ya da terlik giymek istediğinde en şık ve kullanışlı ürünleri Tommy Hilfiger’de görebilirsin.

Tommy Hilfiger Erkek Ayakkabı Temizliği

Severek kullanılan Tommy Hilfiger loafer ayakkabı erkek kombinlerinde sık sık yerini alır. Beyaz ya da siyah modeller de çok popülerdir. Peki bu ayakkabı modellerinin temizliği nasıl yapılır? Ayakkabının ömrünü uzatacak temizlik yöntemlerinden kısaca bahsedelim:

Bez kumaşlı olan Tommy Hilfiger ayakkabılarını makineye atmaktan çekinmelisin. Ayakkabında küçülme meydana gelebilir. Bu nedenle elinde yıkaman daha sağlıklı bir yöntem olacaktır.

Suni derili Tommy Hilfiger ayakkabılarını nemli bezle gün sonunda mutlaka silmelisin. Gün içinde gezdiğin yerlerdeki tozu ve kiri eve getirmemek için kapı önünde ayakkabını silmeyi unutmamalısın.

Tommy Hilfiger ayakkabılarının bağcıklarını istediğin zaman sabunlu suda bekletip kirini atabilirsin. Dilersen bağcıkları birbirine bağladıktan sonra çamaşır makinesinde yıkayabilirsin.

Beyaz tabanlı Tommy Hilfiger erkek ayakkabılarının tabanını sabunlu sıcak suyla silmeyi deneyebilirsin. Beyaz olduğu için sık temizlik isteyecektir.

Ayakkabılarını çıkarırken bağcıklarını açıp çıkarmalısın. Bu yöntem sayesinde derinin yıpranmasını önlemiş olursun.

Tommy Hilfiger Erkek Ayakkabı Fiyat Aralığı

Her erkeğin iş ve okul döneminde kaliteli ayakkabı giymek hakkıdır. Kombini tamamlamak, sağlıklı ayakkabı seçimi yapmak, adımlarını güvenle ve rahatça atmak için Tommy Hilfiger erkek ayakkabılarına güvenebilirsin. Pek çok model ve renk seçeneği sunan Tommy Hilfiger’in ayakkabı etiketlerini merak ediyorsan sana şöyle bir liste sunalım:

Tommy Hilfiger terlik modelleri için ortalama 500 TL ayırman gerekebilir. Bu terlikler sana senelerce yaz günlerinde ve ev içinde eşlik edecektir.

Tommy Hilfiger sandalet modellerini almak istersen yaklaşık 1000 TL’lik bütçe ayırmalısın. Yaz günlerinde bomba gibi bir ayakkabı kombini yapmak için Tommy Hilfiger seninle!

Sneakers model erkek ayakkabılarını uzun uzun giymek için 1100 TL civarında ödeme yapman gereken durumlar olabilir.

Tommy Hilfiger spor ayakkabı çeşitleri ise genellikle 1200 TL civarında. Beğendiğin modelleri en uygun rakamlarla satın almak ve severek kullanmak için eçanta senin yanında!

Kombinlerde Tommy Hilfiger Erkek Ayakkabı Nasıl Kullanılır?

Gittiğin ortamlarda tarzını yansıtmak, vay be dedirtmek için sen de Tommy Hilfiger erkek spor ayakkabı modellerinden birini hatta birkaçını alabilirsin. Bu ayakkabılar sayesinde yürürken ya da araç kullanırken kendini kuş kadar hafif hissedebilirsin. Üstelik ayaklarında ağrıya neden olacak malzemeler de ayakkabılarda yer almıyor. Peki, Tommy Hilfiger’in özenle tasarladığı ayakkabıları kombinlerinde nasıl kullanabilirsin? Bu konuda sana bazı tüyolarımız olacak:

Bahar ayının gelmesiyle beraber kıyafetlerinin yapısı da incelir. Bu sıcak günlerde bez Tommy Hilfiger modellerini kullanabilirsin.

Kış günlerinde mont ve kaşe kabanların altında ayakların sıcacık kalsın istersen Tommy Hilfiger botlarını giyebilirsin.

Sneakers modeller ise sen nerdeysen orada olacak türden. Öylesine rahat ki Tommy Hilfiger sneakersleri! Eşofmanla, kot pantolonla, keten pantolonla kolayca uyum sağlayacak.

Şort giymek istediğinde beyaz tabanlı ya da siyah rengin hakim olduğu rahat Tommy Hilfiger spor ayakkabılarını kullanabilirsin.

Plaja giderken ya da ev içinde terlik giymek istersen Tommy Hilfiger ayakkabılarıyla yarışan rahat terlikleri giyebilirsin.

Okul ortamında beyaz ya da siyah ayakkabı zorunluluğu varsa, gün boyu ayaklarını düşünen Tommy Hilfiger sneakers ve spor ayakkabı modelleri seninle olacak!