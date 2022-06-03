Hurdacılarda Bahattin Türk yeniden başkan

Mevcut Başkan Bahattin Türk’ün tek aday olduğu kongre sonrasında 3 kişilik yönetim kurulu ve 2 kişilik denetim kurulu üyesi seçildi. Kongrenin divan başkanlığını Tuncer Benli gerçekleştirirken katip üyeliği görevini ise Ümit Geçili üstlendi. Bakanlığı temsilen ise Nevzat Oruç da kongrede hazır bulundu.

438 BİN LİRA BÜTÇE GELİR FARKI

Kongrede kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Bahattin Türk, “Dernek Başkanımız ile beraber büyükşehir belediyemizin belirlediği yer için proje taslağı hazırladık. Büyükşehir Belediye Başkanımıza sunacağız. Tahsilatın yapılmasını kongreden önce olmasını istedik ama görüşemedik. Hepinize genel kurulumuza katıldığınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Yönetim ve denetimin ibrası sonrası tahmini bütçe okundu. Kooperatifin önümüzdeki yıl tahmini gelir bütçesi 548 bin lira olarak açıklanırken gider bütçesi tahmini ise 110 bin Lira olarak açıklandı. nİsimsiz

YÖNETİM KURULU

Bahattin Türk

Tayfun Avcı

Hakan Taş

DENETİM KURULU

Erdem Kula

Doğu Yılmaz Tuğrul