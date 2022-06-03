Hurdacılarda Bahattin Türk yeniden başkan

Mevcut Başkan Bahattin Türk’ün tek aday olduğu kongre sonrasında 3 kişilik yönetim kurulu ve 2 kişilik denetim kurulu üyesi seçildi. Kongrenin divan başkanlığını Tuncer Benli gerçekleştirirken katip üyeliği görevini ise Ümit Geçili üstlendi. Bakanlığı temsilen ise Nevzat Oruç da kongrede hazır bulundu.
438 BİN LİRA BÜTÇE GELİR FARKI
Kongrede kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Bahattin Türk, “Dernek Başkanımız ile beraber büyükşehir belediyemizin belirlediği yer için proje taslağı hazırladık. Büyükşehir Belediye Başkanımıza sunacağız. Tahsilatın yapılmasını kongreden önce olmasını istedik ama görüşemedik. Hepinize genel kurulumuza katıldığınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Yönetim ve denetimin ibrası sonrası tahmini bütçe okundu. Kooperatifin önümüzdeki yıl tahmini gelir bütçesi 548 bin lira olarak açıklanırken gider bütçesi tahmini ise 110 bin Lira olarak açıklandı. nİsimsiz
YÖNETİM KURULU
Bahattin Türk
Tayfun Avcı
Hakan Taş
DENETİM KURULU
Erdem Kula
Doğu Yılmaz Tuğrul
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.