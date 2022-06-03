03 Haz 2022 - 16:06- Spor G: 03 Haz 2022 - 16:08

Avrupa şampiyonu Eltemur’lar, el üstünde tutuluyor  

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, büyük bir başarıya imza atarak karatede Avrupa Şampiyonu olan Gölcüklü Eltemur kardeşleri evlerinde ziy...
Avrupa şampiyonu Eltemur’lar, el üstünde tutuluyor   mask
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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, büyük bir başarıya imza atarak karatede Avrupa Şampiyonu olan Gölcüklü Eltemur kardeşleri evlerinde ziyaret etti

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Avrupa Şampiyonu Eltemur kardeşler, kazandıkları altın madalyalarla Gölcük’teki baba evlerine döndü. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen de karate milli takım sporcuları olan şampiyon kardeşleri evlerinde ziyaret etti. Birçok turnuvada madalya kazanan Eda ve Erman Eltemur kardeşler, Sezer ve Seymen’e teşekkür ettiler.

 

AVRUPA’DA GÖLCÜK’ÜN GURURU OLDULAR

Milli sporcuların kazandıkları madalyalar ile ilçenin gururu olduklarını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcüklü sporcularımız bu yıl birbirinden değerli başarılara ve şampiyonluklara imza atmaya devam ediyor. Yetişmelerinde büyük emekleri olan babaları Şener Eltemur ve ailesini, Gölcük'ün gururu şampiyon sporcularımızı can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

03 Haz 2022 - 16:06 - Spor

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