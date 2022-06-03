Söğüt’ten Taşköprü Güreşlerine resmi davet var !

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediyesi’nin de üyesi olduğu Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Mayıs ayı Meclis Toplantısı için Balıkesir’e gitti. Başkan Söğüt ile birlikte Yağlı Güreş Birliği Meclis üyesi olan Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Selattin Kabadayıoğlu ve Şahin Ergün de katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın başkanlığındaki toplantıda Başkan Söğüt de bir konuşma yaptı.

EMEĞİNİZ ÇOK BÜYÜK

Başkan Söğüt, “Bugün burada gerçekleştirdiğimiz meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birlik başkanımız bizleri güzel bir şekilde ağırladı. Ata sporumuzun her geçen gün güçlenmesi ve bu kültürün geleceğe de taşınması için çaba sarf eden birlik başkanımıza, Kırkpınar ağamıza, meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.

DAVETİYELERİNİ VERDİ

Beni çok mutlu eden, geleneksel güreş federasyonunun kurulması. Bu yağlı güreşlerin daha kurumsal zemine oturtulacağını anlamına geliyor. Memnuniyet duyuyorum. Seçilen encümen üyelerimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Başkan Söğüt ayrıca 12 Haziran’da Taşköprü Er Meydanı’nda düzenlenecek güreşlere de meclis üyelerini davet etti.