03 Haz 2022 - 16:10- Spor G: 03 Haz 2022 - 16:12

A Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Faroe Adaları ile oynuyor

A Millî Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında 4 Haziran Cumartesi günü Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim S...
A Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Faroe Adaları ile oynuyor mask

A Millî Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında 4 Haziran Cumartesi günü Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakayı Malta Federasyonu'ndan Trustin Farrugia Cann yönetecek. Cann'in yardımcılıklarını Luke Portelli ve Edward Spiteri yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matthew De Gabriele olacak.

Türkiye-Faroe Adaları A Millî maçları

Türkiye, Faroe Adaları ile bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. 15 Temmuz 1991 tarihinde oynanan özel maç 1-1 berabere sonuçlandı.
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03 Haz 2022 - 16:10 - Spor

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