Yiğitler çıkıyor meydane, hepsi birbirinden merdane

Türk kültürünün önemli değerlerinden ata sporu yağlı güreş, Kocaeli’de yaşatılarak gelecek nesillere aktarılıyor. Bu kapsamda her zaman ata sporuna sahip çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl İzmit Atletizm Pisti’nde 14.’sünü düzenlediği Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri öncesinde bir tanıtım programı düzenledi. Bu doğrultuda Fevziye Camii’nde kılınan cuma namazı sonrası Cumhuriyet Bulvarı’nda kortej oluşturuldu.

MEHTER TAKIMI EŞLİĞİNDE YÜRÜNDÜ

Kortejin önünde yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları Sadık Uysal ve Hasan Aydınlık, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım, başpehlivanlar, Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un çeşitli yaş gruplarındaki güreşçileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde İzmit Kent Meydanı’na yürüdü. Yürüyüş sonunda İzmit Kent Meydanı’nda konuşan Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, tüm Kocaeli halkını 14. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’ne davet etti.

“SPORU VE SPORCUYU HER DAİM DESTEKLİYORUZ”

3-4-5 Haziran tarihlerinde Kocaelili eski Avrupa ve Dünya Şampiyonu Ömer Arslantaş onuruna düzenlenen güreş organizasyonuna tüm Kocaeli halkını beklediğini dile getiren Genel Sekreter Gündoğdu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya her daim destek verdiklerini söyledi.

“DAHA GÜZEL ŞARTLARDA GÜREŞLERİMİZ OLACAK”

Konuşmasına devam eden Genel Sekreter Gündoğdu, “Sivil toplum kuruluşlarımız kapsamında spor kulüplerine de destek vermeye devam ediyoruz. Sayın başkanımızın öncülüğünde, onun çizdiği stratejik plan çerçevesinde adım adım çalışarak o hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz. Bugün burada Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin lansmanı için bir aradayız. Bu seneden itibaren bundan sonraki lansmanlarda da öncelikle Cuma namazı kılacağız ve Cumhuriyet Bulvarı’nda yürüyüş yaptıktan sonra Kent Meydanı’nda bitireceğiz. Bu sene güreşimizi atletizm pistinin yeşil sahasında yapacağız. Orayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden tahsis ettik. Daha güzel şartlarda güreşçilerimizi orada yapacağız” dedi.

“ÖMER ARSLANTAŞ KARDEŞİMİZİN ONURUNA YAPIYORUZ”

Bu yıl ki güreşleri Ömer Arslantaş’ın onuruna yaptıklarını sözlerine ekleyen Genel Sekreter Gündoğdu, “Bu yılki güreş organizasyonumuzu Ömer Arslantaş kardeşimizin onuruna yapıyoruz. Kendisinin Akdeniz Oyunları’nda birincilikleri ve dünya şampiyonlukları var. Aynı zamanda 22 senedir Kırpınar meydanında başpehlivan olarak güreşmiş birisi. Her şeyden önemlisi Kocaeli’nin evladı. Bu sene bine yakın güreşçi ter dökecek. 1 milyon TL ödül bütçemiz var. Altın kemerimizin maliyeti ise 120 bin TL. Altın kemer başpehlivanlarımızdan bir tanesine nasip olacak inşallah” diyerek konuşmasını tamamladı.

BİN GÜREŞÇİ KATILACAK

Kortej bitiminden sonra alt boylardaki pehlivanlar, saat 14.30 itibariyle İzmit Atletizm Pisti’nde birbirlerinin sırtını yere getirmek için kıyasıya bir güreşe tutuştu. Türkiye’nin en önemli başpehlivanlarının kol bağlayacağı organizasyona 14 farklı boyda Türkiye’nin çeşitli illerinden yaklaşık bin güreşçinin katılması bekleniyor. Organizasyonun ikinci günü olan 4 Haziran Cumartesi günü saat 09.00’da pehlivanlar yine er meydanında buluşacak. Aynı gün Başkan Büyükakın, bu yılki güreşlerin onuruna düzenlendiği Ömer Arslantaş ile Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu’na plaket takdim edecek. Ardından başpehlivanlık karşılaşmaları için kura çekimine geçilecek.

ALTIN KEMER SAHİBİNİ BEKLİYOR

14. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, 5 Haziran Pazar günü yapılacak başpehlivanlık mücadelesiyle sona erecek. Son gün elemelerin ardından saat 17.00’de yarı final ve başpehlivanlık mücadelesine geçilmesi planlanıyor. Bu yıl başpehlivanlığı kazanacak güreşçi maddi değeri 120 bin TL olan altın kemerin sahibi olacak. Geçtiğimiz yıl ki güreşlerin başpehlivanı finalde Gölcüklü başpehlivan Yıldıray Akın’ı mağlup eden Ali Gürbüz olmuştu.