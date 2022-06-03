Kocaeli İli Karamürsel İlçesi Hacıömerağa Mahallesi, 271 Ada, 294 Parsel, tapu kaydında bahçe vasfındadır.1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırı içindeki taşınmaz konut alanında kalmaktadır. Bitişik nizam (B-4) dört kattır, üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Yola cephesi vardır.
03 Haz 2022 - 16:31- Gündem Güncelleme: 03 Haz 2022 - 16:36
Karamürsel'de 115 m² arsa mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Karamürsel'de 115 m² arsa mahkemeden satılıktır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.