03 Haz 2022 - 16:31- Gündem G: 03 Haz 2022 - 16:36

Karamürsel'de 115 m² arsa mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Karamürsel'de 115 m² arsa mahkemeden satılıktır

Karamürsel'de 115 m² arsa mahkemeden satılık mask

Kocaeli İli Karamürsel İlçesi Hacıömerağa Mahallesi, 271 Ada, 294 Parsel, tapu kaydında bahçe vasfındadır.1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırı içindeki taşınmaz konut alanında kalmaktadır. Bitişik nizam (B-4) dört kattır, üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Yola cephesi vardır.

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03 Haz 2022 - 16:31 - Gündem

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