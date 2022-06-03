Karamürsel'de 115 m² arsa mahkemeden satılık

Kocaeli İli Karamürsel İlçesi Hacıömerağa Mahallesi, 271 Ada, 294 Parsel, tapu kaydında bahçe vasfındadır.1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırı içindeki taşınmaz konut alanında kalmaktadır. Bitişik nizam (B-4) dört kattır, üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Yola cephesi vardır.

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