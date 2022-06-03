İzmit'te 2 katlı bahçeli kerpiç ev mahkemeden satılık

Kocaeli İl, İzmit İlçe, Çukurbağ Mahalle, 412 Ada, 17 Parsel sayılı taşınmaz tapuda Bahçeli Kerpiç Ev vasfında olup, İzmit ilçe merkezine yakın havadar bir noktada yer almaktadır. Taşınmaz çarpık yapılaşmanın olduğu bir bölgede yer aldığından ve 89,00 m2 alana sahip olduğundan parsel üzerinde yeniden yapılaşma imkanı kısıtı doğabilecektir. Taşınmaz üzerinde mevcut halde 2 katlı yaklaşık 40 yıllık ruhsatsız bir yapı bulunmaktadır.

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