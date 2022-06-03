Kocaeli İl, İzmit İlçe, Çukurbağ Mahalle, 412 Ada, 17 Parsel sayılı taşınmaz tapuda Bahçeli Kerpiç Ev vasfında olup, İzmit ilçe merkezine yakın havadar bir noktada yer almaktadır. Taşınmaz çarpık yapılaşmanın olduğu bir bölgede yer aldığından ve 89,00 m2 alana sahip olduğundan parsel üzerinde yeniden yapılaşma imkanı kısıtı doğabilecektir. Taşınmaz üzerinde mevcut halde 2 katlı yaklaşık 40 yıllık ruhsatsız bir yapı bulunmaktadır.
03 Haz 2022 - 16:36- Gündem Güncelleme: 03 Haz 2022 - 16:39
İzmit'te 2 katlı bahçeli kerpiç ev mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli İzmit'te 2 katlı bahçeli kerpiç ev mahkemeden satılıktır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.