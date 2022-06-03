İzmit Belediyesi, Çocuk Ödül Market’in 5’inci şubesini Yenişehir’de açtı

Çocukları geri dönüşüme teşvik etmek ve gelecek nesillere doğa bilincini aşılamak isteyen İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında hayata geçirilen Çocuk Ödül Market’in bir şubesi daha hayata geçti. Çocuk Ödül Market Hacı Hızır Mahallesi, Şirintepe Mahallesi, Çukurbağ Mahallesi ve Gündoğdu Mahallesi’nin ardından Yenişehir Mahalle Muhtarlığı yanında açıldı.



BİR YILDA 21 TON ATIK

Sürdürülebilir Kentler Birliği tarafından da örnek uygulama olarak gösterilen Çocuk Ödül Market’te, proje başlangıcından itibaren 1 yıllık sürede 21 ton atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi, Yenişehir Mahalle Muhtarlığı yanında Çocuk Ödül Market’in yeni şubesinin açılışı gerçekleştirdi.



HEDİYELER VERİLDİ

Çocuk Ödül Market açılışına katılım sağlayan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural’a İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve Yenişehir Mahalle Muhtarı Salih Çuman eşlik etti. Şehit Selçuk Gökdağ İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin ağırlandığı programda öğrencilere kitap, kırtasiye ve çeşitli ikramlar hediye edilirken getirilen atıklar ayrıştırılarak kutularına atıldı.



ÖZMURAL, “ULUSLARARASI ARENADA YER ALDI”

Programda konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, “Çocuk Ödül Market, İzmit Kent Konseyi ile birlikte devreye soktuğumuz bir proje. Süreç içerisinde çok doğru bir karar olduğunu gördük. Bugün Çocuk Ödül Market’in 5’incisini açıyoruz. Muhtarlarımızın bize çok ciddi yardımları oluyor. İlk açılışımızı 2021 Mart’ta yapmıştık. Bir yıl içerisinde bir bu projeyi Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Birliğine sunduk. Uluslararası arenada, 2 bin 500 yerel yönetim arasında önemli projeler statüsüne girdi.



“ÇÖPE ATMADAN ÖNCE BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN”

Hepimizin hayali yeşil bir alanda yaşamak. Hepimiz yeşile hasret hale geldik. Dolayısıyla ilk önce çevreyi korumak, doğayı korumak, ağaçları korumak gibi sorumluluklarımız var. Bir şeyi atmadan önce çöp mü atık mı diye lütfen bir kez daha düşünün. Esasında hiçbir şey çöp değildir. Lütfen bunları ayrıştırma konusunda hepimiz daha dikkatli davranalım. Bunları düşündüğümüz zaman sorunların bir kısmı çözülmüş olacak” ifadelerini kullandı.