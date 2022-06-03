Gülümse Çocuk Tiyatrosu, Sevgi Tomurcukları Anaokulu öğrencilerini ağırladı

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı faaliyetlerine devam eden Gülümse Çocuk Tiyatrosu, her hafta minik seyircilerle buluşmaya devam ediyor. Gülümse Çocuk Tiyatrosu bu hafta, “Küsküs Araba, Örgü Sultan ve Buzul Prens’’ oyunu ile Sevgi Tomurcukları Anaokulu öğrencilerinin karşısına çıktı.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
Ücretsiz olarak her hafta Cuma ve Cumartesi günleri İzmit Sanat Akademisi Eğitim Sahnesi’nde sergilenen “Küsküs Araba, Örgü Sultan ve Buzul Prens’’ çocuk oyunu bu hafta da miniklerden tam not aldı. Burhan Akçin’in yazıp yönettiği ve çocuklara armağan ettiği oyunu çok beğenen çocuklar ve öğretmenleri yönetmen ve oyunculara teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.