Gülümse Çocuk Tiyatrosu, Sevgi Tomurcukları Anaokulu öğrencilerini ağırladı

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı faaliyetlerine devam eden Gülümse Çocuk Tiyatrosu, her hafta minik seyircilerle buluşmaya devam ediyor. Gülümse Çocuk Tiyatrosu bu hafta, “Küsküs Araba, Örgü Sultan ve Buzul Prens’’ oyunu ile Sevgi Tomurcukları Anaokulu öğrencilerinin karşısına çıktı.



HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Ücretsiz olarak her hafta Cuma ve Cumartesi günleri İzmit Sanat Akademisi Eğitim Sahnesi’nde sergilenen “Küsküs Araba, Örgü Sultan ve Buzul Prens’’ çocuk oyunu bu hafta da miniklerden tam not aldı. Burhan Akçin’in yazıp yönettiği ve çocuklara armağan ettiği oyunu çok beğenen çocuklar ve öğretmenleri yönetmen ve oyunculara teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.