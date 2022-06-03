TEM’de araç yangını: Kamyonetteki ahşap malzemeler küle döndü

Olay, saat 20.00 sıralarında Derince ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.G. idaresindeki 34 VVJ 19 plakalı Ford marka kamyonette, TEM Otoyolu’nda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kamyonetin arkasından çıkan dumanları gören T.G., aracı sağa çekti. Kasada bulunan ahşap malzemelerin yandığını fark eden T.G., 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Aynı zamanda T.G., yangın tüpüyle alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Yanan ahşap malzemelerin, İstanbul’da üretildiği, bungalov evler için kullanılmak üzere Sakarya’nın Sapanca ilçesine taşındığı öğrenildi. Kamyonette bulunan malzemeler küle dönerken, TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.