Büyükderbent BÜYÜYOR!

İlimizin köklü kulüpleri arasında yer alan Büyükderbent Spor Kulübü her geçen gün çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Kartepe’nin ve Kocaeli’nin güzide kulüplerinden Derbent ekibi alt yapıdaki üretimi ile hayli dikkat çekiyor. Futbol okulu ve lisanslı sporcu olmak üzere 150’ye yakın futbolcusu bulunan kırmızı beyazlı ekipte 8 yaşından 16 yaşına kadar çocuklar futbolun inceliklerini uzmanlardan öğreniyor.

KOCAMAN DA ÇOK DESTEKLİYOR

Derbent Ortaokulu ile örnek projelere imza atmayı amaçlayan Büyükderbentspor Kulübü, okuldaki tüm öğrencilerin bir spor branşına yönlendirilmesi için okul kurmayları ile birlikte hareket edecek. Kartepe Belediye Başkanı Av. M.Mustafa Kocaman’ın da desteklediği projede amaç Kartepe ve Derbent’teki tüm çocukların hem ruhsal hem de fiziksel gelişimine katkı sunmak.

MÜTHİŞ OLUR

Ancak bölgede spor salonu eksikliği de dikkat çeken bir diğer husus. Genç nüfus olarak hayli bereketli bir bölge olan Kartepe ve Derbent’te modern ve çok amaçlı bir spor salonunun yapılması için de el birliği ile çalışılacak. Bu büyük proje hayata geçtiği takdirde Kartepeli birçok çoğunun hayallerinin de meyveleri atılmış olacak.