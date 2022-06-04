04 Haz 2022 - 09:57- Spor G: 04 Haz 2022 - 09:59

Büyükderbent BÜYÜYOR!
Büyükderbent BÜYÜYOR! mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

İlimizin köklü kulüpleri arasında yer alan Büyükderbent Spor Kulübü her geçen gün çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Kartepe’nin ve Kocaeli’nin güzide kulüplerinden Derbent ekibi alt yapıdaki üretimi ile hayli dikkat çekiyor. Futbol okulu ve lisanslı sporcu olmak üzere 150’ye yakın futbolcusu bulunan kırmızı beyazlı ekipte 8 yaşından 16 yaşına kadar çocuklar futbolun inceliklerini uzmanlardan öğreniyor. 

KOCAMAN DA ÇOK DESTEKLİYOR

Derbent Ortaokulu ile örnek projelere imza atmayı amaçlayan Büyükderbentspor Kulübü, okuldaki tüm öğrencilerin bir spor branşına yönlendirilmesi için okul kurmayları ile birlikte hareket edecek. Kartepe Belediye Başkanı Av. M.Mustafa Kocaman’ın da desteklediği projede amaç Kartepe ve Derbent’teki tüm çocukların hem ruhsal hem de fiziksel gelişimine katkı sunmak.

MÜTHİŞ OLUR

Ancak bölgede spor salonu eksikliği de dikkat çeken bir diğer husus. Genç nüfus olarak hayli bereketli bir bölge olan Kartepe ve Derbent’te modern ve çok amaçlı bir spor salonunun yapılması için de el birliği ile çalışılacak. Bu büyük proje hayata geçtiği takdirde Kartepeli birçok çoğunun hayallerinin de meyveleri atılmış olacak.

04 Haz 2022 - 09:57 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.325.830 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaelili halter rekortmenimiz Berfin Altun, Avrupa ikincisi oldu mask
Kocaelili halter rekortmenimiz Berfin Altun, Avrupa ikincisi oldu
Usta ailesinden teşekkür mask
Usta ailesinden teşekkür
534 aşkına! mask
534 aşkına!
Gençlere sezon sonu primi mask
Gençlere sezon sonu primi
Büyükderbent BÜYÜYOR! mask
Büyükderbent BÜYÜYOR!
BAL’a teklif edilen aday hakem ve gözlemcilerimize güveniyoruz mask
BAL’a teklif edilen aday hakem ve gözlemcilerimize güveniyoruz
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL