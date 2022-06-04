Gençlere sezon sonu primi

Kocaelispor Elit U-19 takımı bu sezon son derece başarılı işlere imza attı ve ligi Türkiye dördüncüsü olarak tamamladı. Sezon içinde en az 15 puanı kaçırdığı net goller, son dakikalarda kaçırdığı penaltılar, son dakikalarda yediği goller ve hakem hataları nedeni ile kaybeden yeşil siyahlılar ligin son maçında Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kaldı.
DAHA ÖNCE DE VERİLMİŞTİ
Bu maçın son saniyelerinde kaçan mutlak gol filelerle buluşsaydı Kocaelispor U-19 takımı maçı kazanıp sezonu üçüncü sırada tamamlayacak ve TFF’den 150 bin lira teşvik alacaktı. Bu fırsatı kıl payı kaçıran gençler için prim verilmesi kararlaştırıldı. Bu sezon zaman zaman prim alan takıma kişi başı 1.000’er lira prim verilecek. Kocaelispor Alt Yapıdan Sorumlu yöneticilerinden Zeynep Abidin Akyol ve Dursun Özdemir’in girişimi sonrası sağlanan primin ardından gençler az daha olsa moral buldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.