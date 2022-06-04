Usta ailesinden teşekkür

1987 yılında Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde memurluğa başlayan, futbol oynadığı dönemde “Hacı” olarak bilinen, an itibari ile Kocaeli Stadı müdürlüğü yapan Ramazan Usta’nın annesi Selvinaz Usta yaşlılığa bağlı nedenlerden ötürü tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi’nde 92 yaşında hayatını kaybetmişti.

4 ERKEK 1 DE KIZ EVLAT SAHİBİYDİ

Yeşilova Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşilova Mezarlığı’na defnedilen merhume Selvinaz Usta son yolculuğuna uğurlanmıştı. İl Spor Müdürlüğü teşkilatı, Kandıra F Tipi 1 no’lu Cezaevi Müdürü Yaşar Yücel, Kocaelispor’un eski teknik direktörü Orhan Görsen, çok sayıda protokol üyesi ve Usta’nın mesai arkadaşları taziyede bulunurken, Ramazan Usta acılı günlerinde kendilerine manevi destek veren herkese teşekkür etti. Osman Usta ile evli, 4 erkek, 1 de kız evladı bulunan Selvinaz Usta’ya bir kez daha Allah’tan rahmet kederli ailesine sabır diliyoruz.