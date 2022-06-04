534 aşkına!

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve yönetiminin genel kurul kararı alması için düzenlenen imza kampanyasında rakam 400’leri buldu. Aytunç Çetinbaş öncülüğündeki girişim ile ilgili Engin Koyun rahat bir görüntü verse de işin aslının öyle olmadığı net bir şekilde ortada.

HEMEN DEMİŞTİ

İnanılmaz tepkiler karşısında başkanlığa devam eden ve sezonun bitimi ile birlikte genel kurul kararı almayan Engin Koyun şehri bir bakıma uyuşturmuş ve bir plan dahilinde hareket etmeye karar vermişti. Engin Koyun imza basın toplantısında imza kampanyasını kendisinin de desteklediğini ifade etmesi net şekilde gerçeği yansıtmazken, “534 imza getirsinler hemen kongre kararı alırız. Ancak bu imzalar noter kanalıyla bize ulaşacak yönetim olarak biz de durum değerlendirmesi yapacağız” demiş ve “Bu ortamda kulüp zarar görür, devre arasında kongre yapacağız” diye de eklemişti.

2670’İN 5’TE 1’İ

Aytunç Çetinbaş yaptığı açıklama ile gelinen durumu şu şekilde aktardı: Son kongredeki hazirun listesi baz alınarak 305 imza hedefiyle çıkılan yolda yaklaşık 400 üyenin imzası kendi hür iradeleriyle alınmıştır. Ancak mevcut kulüp başkanımızın “Resmi üyemiz 2670, bunun 5’te 1’ini getirsinler hemen kongre kararı alalım” açıklamasını dikkate alarak; son kongrede Sicil Kuruluna seçilen 1. Üye Av. Sertif Gökçe ile görüşme yaptık.

PAZARTESİ GÜNÜ DERBİS’TEKİ RAKAM

Bu görüşme neticesinde “534 imza gerekebilir” tarzında bir görüş çıktığı için; gerekli hukuki çalışmalar, tüzüğün detaylı incelemesi ve Dernekler Masası ile görüşme yapılarak sonrasında tekrar görüşülmesi hususunda karar kıldık. Bu zaman zarfında üyelerden imza toplama çalışmamız devam edecek. Pazartesi günü itibariyle DERBİS (Dernekler Bilgi Sistemi) kayıtlı 1640 üyemiz bulunduğu tespit edilmiştir

ENGEL DEĞİL

Geçtiğimiz günlerde kulüp başkanımızın “305 değil, 534 imza getirsinler hemen kongre kararı alırız” sözlerinin ardından, bugün “534 imza noter kanalıyla gelirse karar alırız, ama bu ortamda kulüp zarar görür, devre arasında kongre yaparız” tarzındaki açıklama, bizim imza toplamamıza engel değildir.

KARŞINIZA ÇIKACAĞIZ

Başkan ve Yönetim kurulu şunu iyi bilsinki, bizler ve buraya imza atan 370 üye Kocaelispor menfaatini, sizlerden çok daha fazla düşünmektedir. Bu yüzden en müsait takvimde (lig başladıktan ve transfer sezonu kapandıktan hemen sonra) gerekli sayıdaki imza ile karşınıza çıkılacağının; belki noterle, belki şehrin mülki amirleriyle birlikte kongre kararı almanız için girişimlerimizin süreceğinin bilinmesini istiyoruz.