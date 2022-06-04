04 Haz 2022 - 11:07- Gündem G: 04 Haz 2022 - 11:09

Araç kiralama hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Araç kiralama hizmeti alınacak

04 Haz 2022 - 11:07 - Gündem

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