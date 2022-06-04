Büyükakın, ‘Yüzde yüz biyolojik arıtma yapan ilk kentiz”

Büyükakın yarınlara daha yeşil, daha mavi, daha temiz bir Kocaeli bırakmak için var güçleri ile tüm imkanları seferber ettiklerini ifade ederek” yüzde yüz ile biyolojik arıtmayı gerçekleştiren ilk kentiz. 2024 yılında yüzde yüz ileri biyolojik arıtma tesisine ulaşan ilk belediye biz olacağız. Mavi bayraklı plajlarımız, sahil parklarımız, millet bahçelerimiz, balıklandırma çalışmalarımızı gibi Türkiye’ye örnek çevre yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz” dedi.

Çevrenin, yani içinde yaşadığımız bu doğanın, bizlerin yaşam kalitesini ve sağlığını belirleyen en önemli etken olarak, hayatımızın temel taşlarından birisi olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın ”Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizde yaşayan vatandaşların hem beden sağlığı hem de ruh sağlığını ön planda tutacak çevresel sorunların çözümüne yönelik yatırımları hayata geçirdik, geçiriyoruz.” dedi

İzmit Körfezi’nin dolayısıyla da Marmara Denizi’nin temizliği için her türlü önlemi aldıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti; ‘’İzmit Körfezi’ne gözümüz gibi bakıyor ve hiçbir şekilde kirletilmesine müsaade etmiyoruz. Deniz uçağımız düzenli olarak kontrol uçuşları yaparak, Körfeze giren gemileri denetliyor ve bunlardan denize atık bırakılması durumunda ekiplere haber veriyor. Bu tip durumlarda çok ciddi cezalar uygulanıyor. Yine derelerden gelebilecek kirliliğe karşı da önlemlerimizi alıyoruz. Sanayi kuruluşlarından kaynaklı atıkları da yakından takip ediyoruz. Havadan, denizden ve karadan denetimler yaparak denizimizi kirleten unsurlara göz açtırmıyoruz. Bu kapsamda 2022 yılında bugüne kadar 16.5 milyon TL deniz kirliliği oluştursan gemilere ceza kestik

İleri biyolojik atık su arıtma tesislerimiz ile denizlerimize kirli suyun girişini engelliyoruz. Böylece atık su olarak sıfır kirlilik oranına ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye genelinde yüzde yüz ile biyolojik arıtmayı gerçekleştiren ilk kentiz. 2024 yılında yüzde yüz ileri biyolojik arıtma tesisine ulaşan ilk belediye biz olacağız. Eskiden kokusu nedeni ile yanından geçilemeyen denizlerimizde artık mavi bayraklar dalgalanıyor.7 plajımız şu anda mavi bayraklı olarak vatandaşlarımızın hizmetinde. 9 milyona yakın bin fidanı toprakla buluşturduk. 26 milyon metrekareye yakın yeşil alana sahip bir kent olduk. Kişi başına ise yaklaşık 13 metrekareye çıktı yeşil alan miktarımız. Körfezimizin etrafını adeta yeşil bir kuşakla çevreledik.

Çevresel sorunların çözümünde akıllı kent ve yenilikçi uygulamalarını da kullanıyoruz. Bu noktada SCADA Merkezimiz Türkiye’ye örnek. Eskiden su kaçağı oranı yüzde 70’lerde iken bu oranı yüzde 20’lere kadar indirdik. Atık su arıtmadan çıkan suyu ikinci bir arıtmadan geçirerek elde edilen geri kazanım suyunu fabrikalara soğutma suyu ve yeşil alanların sulanmasında kullanıyoruz. Yıllık 12-16 milyon m3 arasındaki tatlı suyu korumuş oluyoruz. Balıklandırma projesi kapsamında yaklaşık 30 bin balığı denizlerimize saldık. Böylece balık çeşitliliğinin oluşmasına katkıda bulunduk.

Denizlerimiz artık su sporları organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Yelkenden yüzmeye kadar ulusal ve uluslararası su sporunu kentimizde rahatlıkla düzenliyoruz. Bu çalışmaları saymakla bitiremem Hayata geçirdiğimiz bu çevre yatırımlarının, hizmetlerin tek gayesi var. Kocaeli’de yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğu, huzuru… Geleceğe daha temiz ve nefes alan bir Kocaeli bırakmak… Kocaeli bir sanayi şehri olmasına rağmen aynı zamanda doğa şehri, turizm şehri, spor şehri, kültür şehri, tarım şehri… Kocaeli denizin şehri, üretimin şehri…

Hep birlikte çalışacağız, üreteceğiz, Kocaeli’yi Türkiye’nin bir numarası yapacağız. İzmit Körfezimizde, Karadeniz sahillerimizde mutluluk içinde kulaç atacağız. Kocaeli’nde yaşayan her çocuğumuz sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde büyüyecek.“