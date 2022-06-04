‘’Yeni hedef alın terinin ekonomiye katkısı’’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK) ilçe sergileri Kartepe ile devam etti. El emeği göz nuru binlerce eserin yer aldığı sergide atık kağıtlar ve geri dönüşüm ürünlerinden yapılan birbirinden güzel eserler oldukça dikkat çekti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’nın da önemle üzerinde durduğu geri dönüşüm ve sıfır atık projesine yaptıkları çalışmalarla destek veren KO-MEK kursiyerleri sergiyi ziyaret eden vatandaşlar tarafından tam not aldı.

BAŞKAN KURSİYERLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ndeki Kartepe İlçe Sergisi açılışına Kocaeli Başkan Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Milli Eğitim İlçe Müdürü Ferhat Dilek, Kartepe Halk Eğitim Müdürü Halil İbrahim Alkan’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KOCAELİ TÜRKÜLERİ HEP BİRLİKTE SÖYLENDİ

Sergi açılışı öncesinde KO-MEK Müzik Branşı usta öğreticileri sergi açılışına gelen konuklar için birbirinden güzel Kocaeli yöresel türküleri seslendirdi. Türküleri hep bir ağızdan söyleyerek eşlik eden konuklar açılış öncesi doyasıya eğlendi.

KO-MEK İLE BİRÇOK ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELDİM

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından açılışta ilk konuşmayı kursiyerler adına giyim kursiyeri Safiye Erten gerçekleştirdi. Hayatında birçok zorlukla mücadele ettiğini ifade eden Erten, “Bu yaşıma kadar birçok hastalık ve zorlukla mücadele ettim. Ailemle birlikte başkalarının yapamazsın dedikleri işleri ben mücadele ederek başardım. Birçok iş kolunda çalıştım ama en önemlisi kocamın da mesleği olan kamyonculuğa başladığımda beni görenler hem şaşırdı hem de tebrik etti. Şimdi tek başıma İzmir’e, Balıkesir’e yük götürebiliyorum. Daha önceden elime bir iğne bile almamıştım artık onu da KO-MEK sayesinde başararak üstesinden geldim KO-MEK benim hem hayatla mücadelemde hem de hastalıkla mücadelemde yanımda oldu” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

KOCAMAN’DAN BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Törende ikinci konuşmayı Kartepe Belediye Başkanı Kocaman yaptı. Kartepe’de özellikle kadınlar için önemli hizmetler yaptıklarını anlatan Kocaman, bu çalışmaların öncülüğünü, KO-MEK ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığını söyledi. Kocaman, “Bu çalışmaların, bu emeklerin başında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın var” diyerek teşekkür etti.

KO-MEK BAŞARI HİKÂYESİ YAZANLARIN YERİ

‘’KO-MEK’te başarı hikayesi yazan bir çok kursiyerimiz var bu da burasının gerçekten bir Halk üniversitesi olduğunu göstermiş oluyor diyerek sözlerine başlayan’’ Başkan Büyükakın, “KO-MEK kursiyerlerimiz için hem rehabilitasyon merkezi olurken hem de aynı zamanda el emeği göz nuru eserlerin komeksepeti üzerinden güvenle kolayca satılmasını sağlayan bir merkez olmuş durumda’’ bilgisini verdi.

KO-MEK’TE ALIN TERİ EKONOMİYE DÖNÜŞSÜN

Kursiyerlerin girişimcilik kurslarına önem vermesini kendi işletmelerini açmalarını öneren Başkan Büyükakın, ‘’Kendi işletmelerinizi kurun yaşlı bakımı çocuk bakımı gibi girişimcilik eğitimlerini alarak kendi iş yerinizin sahibi olun. Siz yeter ki isteyin biz istediğiniz branşta eğitim vermeye de danışmanlık vermeye de razıyız. KO-MEK’in yeni hedefi alın terinin aile ekonomisine katkı sağlaması olmalıdır’’ diyerek yeni bir hedef belirledi.

ÜRETİN VE AİLE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYIN

Kursiyerlerden çevrecilik ve geri dönüşüm konularına hassasiyet göstermelerini isteyen Başkan Büyükakın, ’’Geri dönüşümle sayısız ürünü doğaya ve ekonomiye kazandırabiliyoruz. Sıfır atık projesine her birimiz destek vererek bu projenin elçileri olabiliriz. Geri dönüşüm ürünleri ile aile ekonomisine katkıda bulunabiliriz. Geri dönüşüm malzemeleri ile yapılan üretim yapacak iş yerlerine her türlü destek vereceğiz KO-MEK sadece kafa dağıtmak için gelinen yer değil üreten ve ekonomiye katkı sağlayan yerler olsun’’ ifadesini kullandı.

SERGİ ALANI HEP BİRLİKTE GEZİLDİ

Başkan Doç. Dr. Büyükakın konuşmasının sonunda ilçe sergisinde emeği geçen kursiyerleri kutlayarak onları yetiştiren usta öğreticileri ve KO-MEK yöneticilerine teşekkür etti. Başkan Doç. Dr. Büyükakın, kısa süre sonra dünya evine girecek olan KO-MEK kursiyerine KO-MEK Bohçasını takdim etti. Ardından vatandaşların, kursiyerlerin ve protokol üyelerinin katılımıyla sergi açılışı gerçekleştirildi. Sergi alanını gezen Başkan Büyükakın eserleri inceleyerek, burada da kursiyerleri başarıları ve emeklerinden dolayı kutladı.

SERGİLER DEVAM EDİYOR

KO-MEK İlçe Sergileri gelecek hafta da tüm hızıyla devam edecek. Gelecek hafta içinde iki sergi açılışı yapılacak. 7 Haziran Salı günü Başiskele ve 9 Haziran Perşembe günü ise Derince İlçe Sergilerinin açılışı yapılacak.