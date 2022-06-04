KYÖD Başkanı Didem Turan’dan veda mesajı: Bilmedikleri KYÖD’ü bildikleri KYÖD’müş gibi anlatıyorlar

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) 12 Haziran Pazar günü genel kurul gerçekleştirilecek. Mevcut Başkan Didem Turan, genel kurul öncesi sosyal medya hesabı üzerinden aday olmayacağını duyurarak veda mesajı yayınladı. Seçimlerde, Turan’ın yönetiminde bulunan iki isim olan genel sekreter Uğur Saral ve başkan yardımcısı İlbeyi Kılavuz başkanlık için yarışacak.

“GÖLGELEMEMEYE ÇALIŞTIM”

Turan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “2018 yılında başlayan ve dört yıl boyunca onurluca sürdürdüğüm KYÖD başkanlık süremin sonuna geldim. 12 Haziran 2022 Pazar günü yapılacak KYÖD 16. Olağan Genel Kurulu'nda aday olmayacağım. Bu düşüncemi 15. Dönem Yönetim Kurulu'muza bir süre önce ifade açıkladım. Yeni aday adaylarına bu onurlu görevi layıkıyla yapabilmeleri için yanlarında olacağımı ifade ederek, başarılar diledim. Genel Kurul sonuçlanıncaya dek de olabildiğince tarafsız ve sessiz kalarak, yeni Genel Kurulun heyecanını gölgelememeye çalıştım.

“BENİ BU AÇIKLAMAYI YAPMAYA ZORLADI”

Fakat KYÖD 16. Olağan Genel Kurulu'nun yaklaşması ile birlikte başlayan sevinçli rekabet hem yerel basında hem de başka mecralarda ortaya çıkan bazı hoş olmayan gelişmeler nedeniyle beni bu açıklamayı yapmaya zorladı. KYÖD'ümüze ve Kocaeli'mize yarar getirmeyecek bu tartışmaların açıklamamla birlikte son bulmasını umuyorum. KYÖD 2018'den bugüne, yani 14.-15. Dönem Yönetim Kurullarında KYÖD’e benimle birlikte emek veren Uğur Saral ve İlbeyi Kılavuz'un adaylığıyla yoluna devam ediyor.

“BİLMEDİKLERİ KYÖD’Ü BİLDİKLERİ KYÖD’MÜŞ GİBİ ANLATIYORLAR”

Bir kez daha kendilerini hem tebrik ediyor hem de tüm KYÖD'lüler gibi yanlarında olacağımı ifade etmek istiyorum. KYÖD gibi 1947'den beri şehri ile bütünleşmiş kurumlar elbette seçim süreçlerinde birçok zorlukla baş etmek zorundadır. Bunlar evrensel nezaket ve normlar ile kurum terbiyesi içinde olduğu sürece sorun değildir. Demokrasiler fikir çatışmalarıyla gelişir, her bir ayrılık bir zenginlik olarak kurum kimliğinin hafızasına yazılır. Fakat son 4 yıldır KYÖD'ün yolunu unutmuş, çalışmalarını yakından izlemeyen ve yakınlaştığında da eski bir imgeyi yaşatamadığımız baskısı uygulayanlar, bugün bilmedikleri bir KYÖD'ü bildikleri bir KYÖD'müş gibi anlatıyorlar. Bu durum hem benim ve benimle görev yapmış KYÖD üyeleri için hem de KYÖD Genel Kurul üyelerimiz için bir hayli sıkıntı verici bir tablo ortaya çıkarıyor.

“O GÜNLER DE ÇOK YAKINDIR”

KYÖD hiçbir partinin arka bahçesi değildir. KYÖD'ün çizgileri vardır. Bunlar çağdaş Türkiye'nin çizgileridir. KYÖD Demokratik, laik, Atatürkçü Türkiye'yi benimseyen herkesin, kendisini evinde hissedeceği bir sivil toplum örgütüdür.KYÖD katı ve içe kapalı bir örgüt değildir. 1947'den beri onlarca kurumun kurulmasına ve geliştirilmesine sebep olmuş, bunların kendi ayakları üzerinde bağımsızca yürümesine olanak sunmuştur. Bugün de çağın ihtiyaçlarına göre görev üstlenmekten ve kendini dönüştürmekten korkmayacak kadar tarihinin zenginliğine güvenen bir örgüttür. Kısa sürede borç yükünden kurtularak gösterdiği direnci, tekrar kurum bilincini geliştirerek ortaya koyacaktır. O günler de çok yakındır. KYÖD kliklerin veya oldu bittilerin örgütü değildir. Temel mottosu "katıl, üret, paylaş"tır. Üye katılımcılığı, toplumsal paydaşlık olmadan KYÖD sakatlanır. Bunun bilinciyle şeffaf, esnek, katılımcı ve dayanışmacı kültürümüz en zor günleri aşmak için nasıl yan yana geldiyse bundan böyle de gelmeye devam edecektir.

“HİÇBİRİNİZİ İNCİTMESİN”

Uğur Saral ve İlbeyi Kılavuz çalışkanlıkta yarışan arkadaşlarımız olacaktır. Onlara güveniyorum. Ama daha çok Genel Kurul üyelerimizin ferasetine ve kurum kimliğine sahip çıkmalarına güveniyorum. Bu yüzden dedikodu, kişisel haset ve arzu içeren tarihsiz ve talihsiz yazılar, sözler, göndermelerin hiçbiri, hiçbirinizi incitmesin. Bizleri bekleyen "katıl, üret, paylaş" diyen tarihimizin bıraktığı mirası yaşatmaktır. KYÖD güçlendikçe Kocaeli, Kocaeli güçlendikçe şehrimizin toplumsal değeri artacaktır. İyi ki varsınız, iyi ki KYÖD sizlerle var.”