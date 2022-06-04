Gölkent Kur’an kursunu 3 yıl sonra Ali Erbaş açtı

Kocaeli İl Müftülüğü, İzmit İlçe Müftülüğü ve Gölkent Cami Kur'an Kursu Yaptırma Yaşatma ve Onarma Derneği tarafından 2015 yılında temeli atılan Gölkent Camii ve Kur'an Kursu’nun resmi açılış töreni bugün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımı ile gerçekleşti. 2019 yılından beri hizmet veren yatılı Kur’an kursunda pandemi nedeni ile açılış yapılamamıştı. Mevcutta 180 öğrencinin eğitim gördüğü Kur’an kursu 5 dönümlük bir alan üzerine kuruldu. 10 bin 353 metrekare kapalı alan sahip olan merkezin 250 öğrenci kapasitesi bulunuyor.

KENT PROTOKOLÜ ORADAYDI

25 Milyon Lira maliyet ile yapılan merkezin açılış töreninde il protokolü hazır bulundu. Tören Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Müftüsü Sinan Cinan Cihan, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İzmit İlçe Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gölkent Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma Yaşatma ve Onarma Derneği Başkanı Kadir Çelikiz, Büyükşehir Belediyesi Önceki Dönem Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Rize Eski Milletvekili Şevki Yılmaz, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK”

Açılış töreni Ayasofya İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu’nun Kur’an-ı Kerim okuması ile başladı. Daha sonra Gölkent Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma Yaşatma ve Onarma Derneği Başkanı Kadir Çelikiz kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Çelikiz konuşmasında Kur’an Kursu’nun fiziki özellikleri hakkında bilgi verdi. Çelikiz, “ İlimiz ve bölgemiz için önem sarf eden kursumuz eğitim verecektir. Öğrencilerimiz Hafızlık Proje Sınıfları ile akademik eğitimlerine devam etmektedir. Talebelerimize yönelik daha iyi bir eğitim öğretimi oluşturmak adına elimizden geleni yapmaktayız. Dalında uzman akademisyenleri öğrencilerimiz ile buluşturduk. Kıymetli hocalarımızı kursumuza davet ettik. Diyanet İşleri Başkanlığımız ile yarınlarımız olan talebelerimize sağlam bir gelecek sunmanın gayreti içerisindeyiz. Maddi manevi desteği olan bütün kurum ve kişilerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK MASRAFLARLA NEDEN KUR’AN KURSU YAPILIYOR?”

Daha sonra kürsüye Kocaeli Müftüsü Sinan Cihan çıktı. Dua ederek konuşmasına başlayan Cihan, “Kursumuzun hayırlı nesillerin gelişmesinde mekan olsun. Diyenet İşleri Başkanım, İlimizin kuran kursları ile ilgili bilgileri arz edeyi İlimizde genelinde 157 sınıfta hafızlık çalışması yapılıyor. İhtiyaç odakları sınıf sayımız 462’dir. Toplam’da 1092 sınıfda 16 143 gencimiz ile Kur’an kursu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Büyük masraflarla büyük binalar neden yapılıyor diye sorabilirler? Biz ihtiyaç olmayan yere Kuran Kursu yapalım demiyoruz, ihtiyaç olan yere yapalım diyoruz. Bizim Kur’an kursu ihtiyacımız devam ediyor. Dolayısıyla bizim birinci önceliğimiz Kur’an kurslarımızın sayısını arttırmaktır. Kur’an kursları bu milletin rehabilitasyon merkezleridir. Biz bu mekanda 100 civarında hafızı geleceğe hazırlıyoruz. Kendisi ile barışık, Bayrağına milletine bağlı, bütün insanlığın hizmetinde bulunan, bulunduğu meclisi değerli hale getirecek öğrenciler yetiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“NİCE İNSANLARIN EMEĞİ GEÇTİ”

Daha sonra Kürsüye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyüakakın emeği geçenlere teşekkür etti. Selam verip kürsüden İnen Başkan Büyükakın, “Yavrularımızın yolu açık olsun. Bereketlensinler. Yardımcı olan herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükakın’ın ardından kürsüye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş çıktı. Erbaş konuşmasında, “ Bugün merasimlerin en hayırlısında bulunuyoruz. Kur’an-ı Kerim’in öğrenileceği ve öğretileceği bir mekanın açılışını yapıyoruz. Rabbimiz buyuruyor ki Hayırda yarışanlar Allah’a En Yakın olanlardır. Zannediyorum 10 seneye yakın oldu. Bu Kuran kursunun temelini attığımız günden bu yana nice insanın emeği geçti. Onlar Allah’a en yakın olanlar. Bu binanın duvarında bir tuğlası olan bile bunun faydasını görecek. Ülkemiz genelinde en fazla üzerinde durduğumuz konu Kur’an-ı Kerimi daha fazla zihinlere nasıl ulaştırabiliriz. 5 Ciltlik yeni bir kitap çalışması yaptık. Okuyucularımız bu kitaba Diyanet İşleri Başkalığımızdan ulaşabilir” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZDE 40 BİN KUR’AN KURSU VAR”

Erbaş konuşmasının devamında, “Peygamber efendimizin varisleri olarak biz neden Kuranı hıfz ediyoruz. Kuranın amacı neyse bizim amacımız o. Bu binalar onun için yapılıyor. Mekanların şerefi içindekiler ile ortaya çıkar. Bu mekanın güzelliği hafızlar ile artacak. Burada Ümmetin en şereflileri unvanı taşıyan insanlar yaşayacak. Biz neslimiz için çalışmayız. Biz Fatih Ruhlu nesiller gençler yetiştirmek için çalışıyoruz. Ecdadımıza layık torunlar yetiştirmek için bu emekleri veriyoruz. Kur’an yaşadığı sürece bu millet ayakta kalacak. Kur’an’da 550’ye yakın ayette hiç düşünmezler mi? Akletmez misiniz? Ayetleri var. Demek ki okuyacağız, ezberleyeceğiz ve düşüneceğiz. Allah Kur’an kurslarının sayılarını arttırmak için emek verenlerden razı olsun. Bu şekilde ülke genelinde 2 bin yatılı Kur’an kursumuz var. Gündüzlü kurslar ile birlikte bu sayı 40 binlerde. Şükretmemiz. Lazım. Yakın zamana kadar 5’inci sınıfı bitirmeden yaz kuran kurslarına kayıt yapamıyorduk. Bu engeller kalktı. Şükretmemiz lazım. Bu fırsatları değerlendirmezsek ne diyor Cenabı Hak ‘Eğer nankörlük ederseniz gazabım büyük olur’. Bu imkanları hayra dönüştürelim. Gevşeklik içerisinde girmeyelim. Elimizdeki imkanları iyi değerlendirelim” dedi.