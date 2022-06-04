Çenesuyu İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş, İŞKUR üzerinden kurum dışı kamu işçi alımı yapacağını duyurdu. 1 gıda mühendisi, 1 satış pazarlama personeli, 4 beden işçisinin alınacağı duyurulan ilanda başvuru tarihi 2 Haziran ile 3 Haziran arasında olduğu belirtilirken söz konusu alımların yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.
04 Haz 2022 - 13:25- Gündem Güncelleme: 04 Haz 2022 - 13:32
Çenesuyu 6 işçi için ilana çıktı
Çenesuyu İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., İŞKUR üzerinden 6 işçi için ilan yayınladı.Söz konusu ilana başvuru tarihleri 2 Haziran ile 3 Haziran arasında olduğu belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmi̇tli̇ - NE KADAR TAKİYYE KOKAN BİR HABER ALINACAĞI BİLE BELLİDİR.KİM KİMİ EZERSE O İŞE GİRER
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.