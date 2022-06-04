04 Haz 2022 - 13:25- Gündem

Çenesuyu 6 işçi için ilana çıktı

Çenesuyu İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., İŞKUR üzerinden 6 işçi için ilan yayınladı.Söz konusu ilana başvuru tarihleri 2 Haziran ile 3 Haziran arasında olduğu belirtildi.