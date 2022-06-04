50 hafıza belgelerini diyanet işleri başkanı verdi

Gölcük Hicret Erkek Hafızlık Kur’an Kursu hafızlık Kur’an Kursu hafızlık merasimi bugün Tevfik hoca Camiinde hafızların ve protokolün katılımı ile yapıldı. Törene Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İl Müftüsü Sinan Cihan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Hafızlar, İmam Hatipler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 50 hafızın icazet aldığı tören Kur’anı Kerim okunması ile başladı.

“MUHAFIZLAR KERVANINA SİZLER DE KATILDINIZ”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş törende yaptığı konuşmada, “Şuanda bu Camii’deen hayırlı meresimi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Efendimiz Buyuruyor ki sizin en hayırlınız Kuran’ı öğreten ve örenendir. Bugün burada kuranı öğrenmiş kardeşlerimizin merasimi de en hayırlı merasim. Rabbimiz buyuruyor ki Kur’an-ı biz indirdik onun muhafazası biziz.Cenabı hak kitabını vahiy katipleri vesilesi ile muhafaza etti bir de hafızlar vesilesi ile muhafaza etti. Başta efendimiz olmak üzere Kuran öğrenen milyonlarca hafız nedeni ile Kuran muhafazaediliyor. Kuranın muhafızları kervanına sizler de katıldınız. Bir yıl önce kadar rahmeti kavuşan Elazığlı Hafız Abdullah Efendi diyorki ‘kim Kur’anı muhafazaederse Kur’an da onu muhafaza eder. Siz Kuran-ı korursanız kuran da sizi korur her türlü şerre karşı” ifadelerini kullandı.

“ÖMRÜNÜZ BÖYLE GEÇECEK”

“Namaz gibi Kuran da insanı gibi tüm kötülüklerden alı koymak için gönderilmiş bir kitaptır” diyerek sözlerine devam eden Ali Erbaş, “Sizler hayra çağırmak için kuranı ezberlediniz. Bulunduğunuz yerden başlamak üzere elinizin ulaşabildiği her yere ulaşabilmek için kuranı hıfz ettiniz. Çünkü Kur’an insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilmiştir. Habibim şunu bil ki insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasınız diye Kur’an-ı gönderdim buyuruyor rabbimiz. Ömrünüz böyle geçecek. Eşrefi ümmet olarak, etrafınızı kandil gibi aydınlatacaksınız. Efendimiz vazifesini yaptı rabbine kavuştu. Peki yer yüzünde şahitlik yapmayı, daveti, iraşadı kime emanet etti. Bizlere emanet etti. Uyarıcılık vazifesi bizim üzerimize, davet irşad vazifesi bizim üzerimize” dedi.

“EFENDİMİZİN EN BÜYÜK MÜCADELESİ”

Erbaş Konuşmasının Devamında, “Hocalarımızın büyük emekleri ile sizler hafız oldunuz. Eşrefi ümmet olmanız için aileleriniz büyük emek verdi. Allah onlardan razı olsun. Sizler icazetnamenizi aldınız. Osmanlı döneminde hafızlara verilen icazetnamenin benzerini yaptık. Son nefesinize kadar hıfzınızı müdafaa ettiğiniz sürece şerefli melekler sizlerle beraber olacak. Kanatları sizleri saracak. Rabbim sayılarınızı arttırsın. Sizler gibi elinde hafızlık icazeti olan kardeşlerimizin sayısı 200 bine yaklaştık. Yeterli mi? değil. Gönlümüz istiyor ki her aileden bir tane hafız olsun. Onun anlamını bilsin, anlatsın. Hep bunun için mücadele ediyoruz. Efendimizin en büyük mücadelesi. Hafızlığınız hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun” dedi.