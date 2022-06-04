Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Vatandaşın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacağız

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemlerde gündemde olan asgari ücrete yeni bir zam yapılıp yapılmayacağına dair değerlendirmelerde bulundu.
"ARADAKİ FARKI KAPATACAK PROGRAMLAR HAZIRLIYORUZ"
Vatandaşın alım gücünün düşmesine değinen ve asgari ücrete zam sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşın gelirlerini arttırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, bunların hepsini artırarak sene sonuna güçlü gideceğiz." ifadelerini kullandı.
"YENİ MÜJDELERLE MİLLETİMİZİN KARŞISINDA OLACAĞIZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi katıldığı AK Parti grup toplantısında da "Gençlerimize, gerek kadınlarımıza, esnafımıza başta devlet bankaları olmak üzere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda ve aylarda bu çerçevede yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız" şeklinde konuşmuştu. Erdoğan'ın sözleri bu yıl kamu çalışanı, memur ve emekliye olduğu gibi asgari ücrete de temmuz ayında zam gelebileceği şeklinde yorumlanmıştı.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ: KONU GÜNDEMİMİZDEDİR
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen MKYK sonrasında açıklama yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik de konuya ilişkin, "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." demişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Caferr - Fakir ve gariban halk dahada fakirlesecek anlaşıldı.
Caferr - Maval okuma .yaptıkların yasattiklarin ortada faizi indirdi doları ve akaryakıtı çıkardın zamlar peşpeşe geldi bizi fakirlestiren sensin günah çıkarmaya kalkma affetmiyorum seni.secimden korkarak kaçarak yasayamazsin kaybettin basgann. Erdogan.artik bana yalan konuşma .
İzmi̇tli̇ - SEN ARTIK HİÇ BİR ŞEYİMİZİ KAPATAMAZSIN ERDOĞAN.CANIMIZA OKUMUŞSUN HALA MASAL ANLATIYON ERDOĞAN.GİT ARTIK SENİ İSTEMİYORUZ.UNUTMA TEK YÜZÜĞÜM VAR DİYORDUN.HANİ SİMİTLE ÇAY HESABI YAPIP HÜKÜMETTEN HESAP SORDUĞUN GÜNLER.BİZ SENDEN NEDEN HESAP SORAMIYORUZ VEYA SEN NİYE HESAP VERMİYORSUN.
Rizaa - Kesinlikle Erdoğan'ı istemiyorum
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.