04 Haz 2022 - 13:58- Gündem G: 04 Haz 2022 - 14:15

Ayasofya'da Atatürk'e lanet okumuştu! Diyanetin emekli oldu dediği hoca Gölcük'te

Ayasofya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuyan Mustafa Demirkan Gölcük'te gerçekleşen hafızlık icazet törenine katıldı. Olay sonrası diyanet tarafından yapılan açıklamada Demikıran'ın görevden alındığı ifade edilmişti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Ayasofya'da Atatürk'e lanet okumuştu! Diyanetin emekli oldu dediği hoca Gölcük'te mask
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Reisül-Kurra sıfatı taşıyan Mustafa Demirkan, 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da katılımıyla Ayasofya’da düzenlenen bir törende Atatürk’e lanet okumuştu. Demirkan'ın sözleri o dönem büyük tepki toplamıştı.

DİYANET EMEKLİ ETMİŞTİ

Yaşanan hakaret sonrası uzun bir süre sessizliğini koruyan Diyanet İşleri Başkanlığı Demirkan hakkında disiplin sürecinin işletilip işletilmediğine ilişkin bir başvuruya yaklaşık 3 ay sonra vererek, "Demirkan’ın 6 Ocak 2019’da yaş haddinden emekli olduğunu, kurumla bağı kalmadığını ve yapılacak işlem yok” ifadelerini kullanmıştı.

GÖLCÜK'TE TÖRENE BAŞKANLIK YAPTI

Diyanet’in “bağı kalmadı’’ dediği Mustafa Demirkan Gölcük Hicret Erkek Hafızlık Kur’an Kursu icazet törenine ortaya çıktı. Diyanet işleri başkanı Ali Erbaş'ın da katıldığı icazet törenine Demirkıran Reisul Kurra sıfatı ile katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hafızlık duası yapan Demikıran'ın arkasında durarak duaya katıldı.

04 Haz 2022 - 13:58 Kocaeli/ Gölcük- Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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Yorumlar

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02

Türk Irkı - Diyanet haçlıların karakoludur cehennem kapısıdır şeytana taparlar TÜRK ve MÜSLÜMAN düşmanıdır

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Haziran 14:42
01

Paşa - Bu ülkenin kurucu liderine hakaret eden ne kadar iidüğü belirsiz hain varsa hepsi Türkiye Cumhuriyetine ve Atatürk e ihanet içerisindeler.Atatürk e ne kadar dua etseniz azdır. Eğer bu gün o makamlarda ve mevkieerde maaş aiıyorsaniz Atatürk sayesindedir. Aksine bilmem şimdi yorgonun bilmem neyi olmuştunuz...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Haziran 14:35

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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