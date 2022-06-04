Ayasofya'da Atatürk'e lanet okumuştu! Diyanetin emekli oldu dediği hoca Gölcük'te

Paşa - Bu ülkenin kurucu liderine hakaret eden ne kadar iidüğü belirsiz hain varsa hepsi Türkiye Cumhuriyetine ve Atatürk e ihanet içerisindeler.Atatürk e ne kadar dua etseniz azdır. Eğer bu gün o makamlarda ve mevkieerde maaş aiıyorsaniz Atatürk sayesindedir. Aksine bilmem şimdi yorgonun bilmem neyi olmuştunuz...