Kandıra’daki kalker ocağı ve kırma-eleme tesisi genişletilme projesine 'ÇED gerekli değil' kararı!

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından Kandıra Nasuhlar ve Ağaçağıl Mahalleleri mevkiinde bulunan kalker ocağı ve kırma-eleme tesisi alan genişletmesi projesi kapsamında bakanlık tarafından ÇED gerekli değildir kararı alındı.

NEDEN O ALAN SEÇİLDİ?

4 milyon 610 bin TL bedelli projenin dosyasında Kalyon Holding’e ait e-posta bulunması dikkat çekerken dosyada söz konusu alan hakkında bilgiler de yer aldı. Proje için hazırlanan dosyada üretilen malzemenin tamamı İzmit-Kandıra, Ağva-KandıraKaynarca Yolu Köprü, Asfalt, Sanat Yapıları ve Toprak İşleri Projesi kapsamında kullanılacak olup proje alanının İzmit-Kandıra, Ağva-Kandıra-Kaynarca Yolu Köprü, Asfalt, Sanat Yapıları ve Toprak İşleri Projesi güzergahına yakın olması proje alanının seçilme nedenlerinin başında yer aldığı belirtildi.

PROJE TAMAMLANDIKTAN SONRA TERK EDİLECEK

“Hammadde üretim izin belgeli saha, İzmit-Kandıra, Ağva-Kandıra-Kaynarca Yolu Köprü, Asfalt, Sanat Yapıları ve Toprak İşleri Projesi için 5 yıl süre ile verilmiş olup, söz konusu saha sadece İzmit-Kandıra, Ağva-Kandıra-Kaynarca Yolu Köprü, Asfalt, Sanat Yapıları ve Toprak İşleri Projesi kapsamında kullanılacak olup, projenin tamamlanmasından sonra sahadaki üretim işlemleri sona erdirilip alanın rehabilitasyonu yapıldıktan sonra terk edilecektir” ifadelerinin dikkat çektiği dosyada ocak alanında rezerve yönelik yapılan kübaj hesabı sonrasında sahada 4 milyon 975 bin 584,103 metreküp işlenebilir kalker madeni olduğu tespit edildiği belirtildi. Proje kapsamında 1 milyon 500 bin ton kalker üretimi gerçekleştirileceği belirtilen raporda proje kapsamında 38 kişi istihdam edileceği belirtildi.