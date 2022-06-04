Hoşgörü Yolu yürüyüşü ve İzmit’e dönüş

2016 yılı proje tanıtımı ve sponsor aramakla geçti. Önce Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği (BKDD), Başiskele Doğa Sporları Derneği (BADOSK), Kocaeli Doğa Sporları Derneği (KDOSK), Kocaeli Dokümantasyon Merkezi (KDM), Doğu Marmara Ajansı, Başiskele Belediyesi ile görüşüldü ve tanıtım yapıldı. Başiskele Kaymakamı Ali Partal’a sunum yapıldı. Maliyeti çıkar, ona göre çözüm bulalım dedi. Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan’a sunum yapıldı. Bize iş düşerse yardımcı olurum dedi. Bu işlerle uğraşırken hemşehrim Hakan Tanta aradı. Ben Körfez Rotary Kulübü’nün dönem başkanlığımda, projeyi hayata geçireyim dedi. Ben tamam dedim. Böylece 2017 yılına geldik.

2017 yılı mart ayı içinde Mürettebat Katılım Grubu’ndan aradılar. Yahya Kaptan’da Deniz Badem, Furkan Yavuz ve ben buluştuk. Mürettebat Katılım Grubu olarak projeyi hayata geçirmeye talip oldular. Rotary Kulübü’nden haber çıkmaması, benim de mayıs ayı içinde Erzincan’da işe başlayacağımdan, projeyi hazırladığım bütün dokümanlarla onlara devrettim. Bu arada 27.04.2017 günü, rota güzergahı üzerinde, sahada araştırmalar yaptık. Senaiye, Ayvazpınar, İrşadiye, Sakarbiçki geçişleri yerinde kontrol edildi. Bahçecik üzerindeki rotaya karar verildi.

Hemen orada 29-30 Nisan – 1 Mayıs 2017 tarihlerinde iki gece konaklamalı, üç günlük, üçüncü Hoşgörü Yolu yürüyüşüne karar verdik. Deniz Badem, Furkan Yavuz, Murat Sipahioğlu, Erdem Çakır ve ben, yürüyüş hazırlıklarına başladık. Bana sadece afiş sipariş işi kaldı. Diğer işleri grup halletti.

29 Nisan 2017 Cumartesi günü Bahçecik merkezden, saat 08.00’de yürüyüşe başladık. Amerikan Okulu, Çamlık Yolu, Suiçmez Yolu üzerinden Servetiye Karşı Köyü, Servetiye Taş Camii, Kenan’ın Yeri, Soğukdere yanından, Veysel Candan’ın Yeri, Kayın Ormanıiçinden Beşkayalar Tepesi’nden Kayın Orman Çiftliği’nde gece kamp yaptık.

30 Nisan 2017 Pazar sabahı, kahvaltıdan sonra Kırıntı Köyü’ne, oradan Hacıosman, Kutluca üzerinden, orman yolundan Gürmüzlü’ye vardık. Gürmüzlü’den Elbeyli’deki Dikilitaş’ta çadır kurarak, akşam yemeğini yiyerek konakladık.

1 Mayıs 2017 Pazartesi sabahı kahvaltı sonrası, Evliya Çelebi Yolu üzerinden İznik’e doğru yola çıktık. Yolda Merdivenli Kaya, Çınar Anıt Ağacı, Yeraltı Mezarları görüldükten sonra, İstanbul Kapısı’na çok yakın noktadan surların içine, İznik’e girdik. Ana yoldan yürüyerek eskiden kilise olan Ayasofya Camii’ne ulaştık. Cami içini gezerek yürüyüşü sonlandırdık.

Yürüyüşe Kadem Duran, Deniz Badem, Seda Badem, Murat Sipahioğlu, Melek Sipahioğlu, Özlem Sipahioğlu, Furkan Yavuz, TatyanaMuhadov Yavuz, Erdem Çakır, Esin Çakır, Can Uçar, Fırat Noyan, Mahmut Karahan, Burak Tuncay, Erdinç Ergün, Nazlı Demirtaş, Seyda Kesikoğlu, Sibel Noyan, Serkan Metin, Aslı Metin, Bahadır Çakmakçı katıldı. Akşam minibüsle İzmit’te döndük.

8 Mayıs 2017 tarihinde çalışmak için Erzincan’a gittim. Bundan sonraki çalışmaları tamamen Deniz Badem, Murat Sipahioğlu, Erdem Çakır ve Furkan Yavuz yürüttü. Bugün Hoşgörü Yolu hayata geçti ise, benden çok bu arkadaşların özverili çalışmaları sonucudur. Kendilerine yürekten teşekkür ederim.

Kadem Duran yazdı...